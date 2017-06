2017-06-17 00:34:48.0

Verleihung Sie machen Illertissen zur Gartenstadt

Dieter Gaißmayer, Reinhard Hemmer und Wolfgang Hundbiss ausgezeichnet Von Regina Langhans

Die Stadt Illertissen hat kürzlich zahlreiche verdiente Bürger während einer Feierstunde ausgezeichnet. Dabei erhielten Dieter Gaißmayer, 66 Jahre, Reinhard Hemmer, 69 Jahre, und Wolfgang Hundbiss, 67 Jahre, die Bürgermedaille in Silber. Nach Ehrenbürgerwürde und Ehrenring handelt es sich um die nächste Auszeichnung, welche die Stadt den drei unermüdlichen Planern auf der Jungviehweide in Illertissen für ehrenamtliches Engagement zugunsten des Gemeinwohls verliehen hat.

Ohne das Zusammenwirken der Drei, die Gründer und Vorstand der eingetragenen Stiftung Gartenkultur sind, hätte sich Illertissen nicht den Ruf einer Gartenstadt aneignen können, heißt es in der Laudatio: „Das Herzstück der Stiftung ist das Museum der Gartenkultur mit dem Naherholungsraum Jungvieweide, die Illertissen weit über seine Grenzen hinaus bekannt machen.“

Mit Dieter Gaißmayer hat vor über 35 Jahren alles begonnen. Er pachtete die damals überflüssig gewordene Krankenhausgärtnerei bei der Jungviehweide. Später erwarb er die drei Hektar umfassende Anlage. Vor gut zwanzig Jahren lernte er dann Wolfgang Hundbiss kennen. Beiden gemeinsam ist, dass sie nach ihrer Ausbildung das Abitur nachholten und in Weihenstephan studierten: Gaißmayer, der gelernte Drogist, studierte in der Fachrichtung Gartenbau und Hundbiss, ausgebildeter Staudengärtner, wurde Landschaftsarchitekt.

Im Jahr 1998 kam es zur Gründung der „Interessengemeinschaft zur Förderung der Gartenkultur“, deren Aufgaben die Organisation von Veranstaltungen wie der Illertisser Gartenlust liegen. Durch die Garten- und Blumenschau hatte das Duo Illertissen über die Region hinaus bekannt gemacht. Zugleich hätten sie ein Stück weit eigene Visionen von einer „Stätte der Gartenkunst“ umgesetzt, heißt es in der Laudatio. Für ihr Engagement erhielten sie 2005 die Ehrennadel der Stadt.

Dann stieß Reinhard Hemmer dazu und das Kleeblatt gründete im Jahr 2010 die Stiftung Gartenkultur. Damit verbanden sie die Idee, ein Museum zu bauen. Ihr Ziel war, „einen Ort entstehen zu lassen, an dem künftig alle Aspekte moderner und historischer Gartenkultur erlebbar gemacht werden können“.

Im Jahr 2011 fand sich ein städtisches Grundstück direkt neben der Staudengärtnerei und mit der Eröffnung Anfang 2013 haben die Drei ihre grüne Vision verwirklicht. Das Museum der Gartenkultur ist das einzige seiner Art in Deutschland. Zu sehen gibt es in wechselnden Ausstellungen Gartengeräte und Besonderheiten aus dem 18. und 20. Jahrhundert, die in einem Fundus von über 10000 Sammlerstücken lagern. „Das Museum lockt Gartenfreunde aus nah und fern“, heißt es in der Laudatio, „und ist ein echtes Aushängeschild für Illertissen geworden.“

Über die Würdigung ihrer Ideen durch die Stadt freute sich das Trio, wenngleich sie in die Ehrung ihre vielen Mithelfer einbezogen wissen wollen. Ohne deren ehrenamtliches Engagement sähe die Jungviehweide heute nicht so aus, wie es der Fall ist.

Gaißmayer findet, das „grüne Netzwerk“ habe sich gut entwickelt und sagt: „Wir wollen gerne zum Bekanntheitsgrad der Stadt beitragen, die uns immer unterstützt.“ Hundbiss weiß zu schätzen, dass die Museumsidee in Illertissen so gut angekommen ist: „Ich freue mich über die Anerkennung unserer Pläne und Ziele.“ Hemmer, auf dessen Initiative hin Gartenthemen auch musikalisch und künstlerisch als „Kultur im Glashaus“ aufgegriffen werden, empfindet die Ehre als ein Zeichen der positiven öffentlichen Wahrnehmung ihrer Ideen.