2017-06-09 21:15:00.0

Illertissen Sie schmieden große Pläne für Illertissen

In der Vöhlinstadt stehen viele Bauprojekte an – und es gibt einen Wechsel in der zuständigen Abteilung im Rathaus: Der Architektin Silvia Berger wird es wohl nicht langweilig. Von Jens Carsten

Am liebsten würde er ein Buch schreiben: Das hat sich Manfred Norrenbrock, der Leiter der Abteilung Hochbau im Illertisser Rathaus, jedenfalls für seinen Ruhestand vorgenommen. Die Lektüre dürfte nicht unbedingt leichte Koste werden: „Ich hätte viel zu erzählen“, sagt der Bauexperte. Darüber wie die politische Verwaltung einer Kommune funktioniert: Über die guten Seiten – aber auch über die schlechten. „Ich hatte harte Zeiten“, sagt Norrenbrock und denkt dabei an den sogenannten „Kartenskandal“ zu Beginn der 2000er Jahre. Es ging um ein umstrittenes Gewerbegebiet in Jedesheim und in diesem Zusammenhang vorgelegte Pläne. Die Sache ging damals sogar zum Staatsanwalt.

Norrenbrock, der aus Oldenburg in Niedersachsen stammt und seit 1993 in der Illertisser Stadtverwaltung arbeitet, musste Kritik einstecken: „Man wollte mich loswerden“, glaubt er. „Aber irgendwie habe ich das überstanden.“ Längst hat er seinen Frieden mit der unliebsamen Sache gemacht. Heute sei das Arbeiten im Rathaus und mit den Stadträten besser denn je: „Wir haben einen tollen Bürgermeister und viele Projekte.“ Ungern sehe er seinem anstehenden Ruhestand entgegen, sagt Norrenbrock. Doch der steht unweigerlich bevor: Im Februar 2019 wird der heute 62-Jährige Abschied nehmen.

Die anstehenden Bauprojekte sollen sich dadurch nicht verzögern: Deshalb ist Norrenbrocks Nachfolgerin bereits im Einsatz – die Architektin Silvia Berger aus Ulm arbeitet sich seit Anfang Mai in das Ressort ein. Eineinhalb Jahre lang hat sie an der Seite von Norrenbrock dazu Zeit, der Stadtrat hat die zeitweise Doppel-Besetzung genehmigt.

Danach wird die 48-Jährige in Baufragen auf sich alleine gestellt sein. Sie freut sich auf ihre künftigen Aufgaben, die sie als „sehr vielfältig“ ansieht. „Viel Neuland“ sei dabei, das habe sie in den ersten Tagen im Rathaus bereits festgestellt, sagt Berger, die früher als Architektin in der freien Wirtschaft gearbeitet hat. Zuletzt war sie im Neu-Ulmer Landratsamt beschäftigt.

In der Kreisbehörde genieße die Illertisser Stadtverwaltung einen sehr guten Ruf, sagt Berger. Ein Grund für ihre Bewerbung, bei der sich die Ulmerin gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen konnte. „Es hat persönlich gut gepasst“, schildert sie ihre Eindrücke von dem Vorstellungsgespräch in einer Sitzung des Stadtrats im März. Illertissen selbst gefalle ihr sehr gut, die Stadt entwickele sich zusehens. Diesen Prozess will Berger, was das Bauen angeht, tatkräftig unterstützen. Langweilig wird es der Architektin dabei sicher nicht.

Denn es stehen viele große Bauvorhaben an. Da ist etwa das Areal rund um die ehemalige Baywa (zwischen Ulmer Straße, Adolf-Kempter-Straße und Max-Eyth-Straße): Auf einer Fläche von 6,5 Hektar sollen hunderte Wohnungen entstehen und zu einer Heimat für bis zu 1000 Menschen werden. Es dürfte sich dann um das größte Quartier handeln, das in Illertissen in der jüngeren Vergangenheit neu entstanden ist. So klingt es fast schon ehrfürchtig, wenn Norrenbrock von einer „Stadt in der Stadt“ spricht. Und auch seine Nachfolgerin findet das Vorhaben „hoch interessant“.

Von ähnlichem Kaliber ist der vorgesehene Neubau des Feuerwehrhauses an der Unterrother Straße, „die Nummer eins“, was den Hochbau angeht, sagt Norrenbrock. Der neue Stützpunkt der örtlichen Löschkräfte wird nach bisherigen Schätzungen acht bis neun Millionen Euro kosten – und die Mitarbeiter im Bauamt wohl noch lange beschäftigen: Ein Jahr könnte die Planung dauern, sagt Norrenbrock. Ab dem Frühjahr 2018 soll es um die Ausschreibung der Arbeiten gehen. Der Bau könnte dann wohl 2019 starten, heißt es.

Damit verbunden ist ein weiteres Großprojekt: Denn irgendwann wird sich die Frage stellen, was mit dem „alten“ Feuerwehr-Gebäude an der Vöhlinstraße geschehen soll. Damit einher gehen Überlegungen zur Gestaltung von Schrannenplatz und Rathausareal: „Da gibt es verschiedene Optionen“, sagt Norrenbrock, der dabei an den Veranstaltungssaal denkt, den sich aktuell mehrere Bürger wünschen. Seiner Einschätzung nach muss das ganze Gelände „aufgeplant“ werden.

Entwickeln soll sich Illertissen aber auch außerhalb der Innenstadt, etwa im Süden im Bereich rund um die Berufsschule. Wohnungsbau ist vorgesehen, ebenso wie Parkplätze für die Bildungseinrichtung.

Auch mit dem Denkmalschutz wird sich Berger wohl beschäftigen müssen: Über kurz oder lang könnte es um die Sanierung eines stadteigenen Hauses in der Ulrichstraße gehen. Die Herausforderung: Die Immobilie steht unter Schutz und darf nicht abgerissen werden – gilt aber als baufällig. „Wir wundern uns, dass das Haus überhaupt noch steht“, sagt Norrenbrock. Seine Nachfolgerin hat ein Herz für derartige Projekte, denn alte Gebäude gehören für sie zum Wesen einer Stadt dazu: „Man kann froh sein, dass man heute noch einiges hat.“

Insgesamt will Berger ihren Blick auf die „Architektur im Kleinen“ richten: Faszinierend findet sie weniger große Milliardenbauten wie die Elbphilharmonie, sondern viel mehr den Städtebau in Kommunen, zum Beispiel wenn es um ansprechend gestaltete Parkbänke oder Bushaltestellen geht. „Die Illertisser sollen sich in ihrer Stadt wohlfühlen“, lautet Bergers Anspruch. Und wie sie den umsetzt, wird sie in nächster Zeit zeigen können. Spätestens dann, wenn ihr Vorgänger sich anderen Dingen als den Illertisser Baufragen zuwendet. Vielleicht ja seinem Buch.