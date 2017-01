2017-01-25 00:35:46.0

Versammlung Sie spannen den Bogen bei jedem Wetter

Reges Interesse an neuem Angebot des Weinrieder Schützenvereins

Um seinen Mitgliedern ein breit gefächertes Angebot zu bieten, hat der Schützenverein Weinried im Jahr 2016 eine Bogenschützenabteilung gegründet. Mittlerweile pflegen 21 Schützen diesen Sport das ganze Jahr über bei jeder Witterung, berichtete Abteilungsleiter Joachim Heisig bei der Jahresversammlung: „Wir schießen nur mit einem Blankbogen und legen großen Wert auf Geselligkeit und Zusammenhalt.“

In seinem Rückblick zählte Schützenmeister Georg Haupeltshofer die wichtigsten Aktivitäten des Vereins auf. Nachdem die Weinrieder Schützen den Gemeindepokal zweimal in Folge geholt haben, erreichten sie als Gastgeber der beliebten Konkurrenz nur noch den 3. Platz.

Beim Gauschießen in Oberschön-egg haben die Weinrieder mit 32 Teilnehmern gepunktet und gute Ergebnisse erzielt. Beim Rundenwettkampf konnte sich die Luftgewehrmannschaft in der Gauoberliga behaupten. Die Königsproklamation findet heuer am Samstag, 1. April statt, gab Haupeltshofer bekannt.

Um künftig bei Veranstaltungen in einheitlicher Kleidung auftreten zu können, sollen neue Trainingsjacken mit dem Logo des Schützenvereins angeschafft werden, so Vorsitzender Rudolf Schäfer. Während Konrad Schäfer das Protokoll verlas, gab Christian Schäfer Einblick in die Finanzen.

Beim Gaujugendcup 2016 war der Weinrieder Verein mit zehn Jungschützen vertreten und belegte den 3. Platz, berichtete Jugendleiter Wolfgang Schäfer. Fünf Jugendliche schafften den Sprung ins Finale. Acht Jungschützen waren beim Gauschießen dabei.

Beim Kampf um den Schülerpokal und den Jugendpokal sicherten sich Florian Koros und Dennis Koros jeweils den 3. Platz, informierte Jugendleiter Schäfer und lobte das hervorragende Gesamtergebnis der Jungschützen. (clb)