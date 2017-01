2017-01-22 12:00:00.0

Vöhringen Sind die Bahnschranken an diesem Übergang lebensgefährlich?

Bürger werfen der Bahn vor, aus Kostengründen keine anderen Systeme zu installieren. Das Unternehmen weist die Kritik zurück – und sagt, warum Vollschranken nicht sicherer sind. Von Ursula Katharina Balken

Die Deutsche Bahn sieht an diesem Bahnübergang in Vöhringen keinen Handlungsbedarf für Vollschranken. Viele Eltern haben dazu eine andere Meinung.

Sind die Halbschranken am Bahnübergang Schrankenweg eine sichere Barriere für den dort eingleisig verlaufenden Schienenverkehr? Erich Scheithauer aus Senden sagt: „Nein, sind sie nicht. Ein Übergang dieser Art ist für einen Feldweg noch akzeptabel, aber nicht für ein dicht besiedeltes Wohngebiet.“ Damit meint Scheithauer das noch relativ neue Wohnviertel Vöhringen Ost III. Nach Schließung der Schranken dauere es nur wenige Sekunden bis ein Zug mit erheblichem Tempo vorbei rausche. Mehrere Eltern und Anwohner haben nach Informationen unserer Zeitung ebenfalls Kritik an dem Übergang geäußert. Scheithauer wirft der Bahn vor, „dass ihr Kinder und Radfahrer völlig gleichgültig sind.“ Dem widerspricht ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Diese Halbschranken gelten als sichere Technik. Sie signalisieren durch eine rote Ampel Stopp und haben sich bewährt.“ Einen Handlungsbedarf für Vollschranken sieht die Deutsche Bahn beim dem deshalb Bahnübergang nicht.

Scheithauer ist sauer auf die Bahn: „Bei einer miserablen Halbschranke in einem dicht besiedelten Baugebiet ist die Sicherheit der Allgemeinheit gefährdet.“ Ihm sei bei dem Zusammenstoß im Februar vergangenen Jahres auf einer eingleisigen Strecke klar geworden, „wie schlecht die Sicherheitsvorkehrungen bei der Bahn sind. Hier hätte ein technisches Sicherungssystem, das es schon lange bei der Bahn gibt, aber aus Kostengründen nicht eingesetzt wird, dieses grauenhafte Unglück verhindern können“ (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist der Zusammenstoß zweier Züge bei Bad Aibling, bei dem zwölf Menschen starben).

ANZEIGE

Scheithauer habe Kinder beobachtet, die vor der ungesicherten Seite des Bahnübergangs „herum alberten“. Anlieger hätten bemerkt, wie Jugendliche nach Schließung der Halbschranken den Übergang noch schnell überquerten. „Wegen dieser Tatsachen muss die Bahn sofort etwas ändern, um die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Anlieger zu gewährleisten.“ In einem Schreiben an das Eisenbahn Bundesamt fordert Scheithauer „sofortiges Handeln“. Doch das Bundesamt ließ sich mit der Antwort Zeit, wenngleich ein Mitarbeiter der Außenstelle München nach Informationen unserer Zeitung das Schreiben Scheithauers bereits Anfang Dezember zur Zentrale in Bonn weiter geleitet hatte.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn in München antwortete auf Nachfrage prompt: Halbschranken gelten als sicher, denn wenn ein Auto auf den Schienen zum Stehen komme, dann bestehe immer noch die Möglichkeit, den Gleiskörper durch die offene andere Hälfte zu verlassen. „Eine Vollschranke birgt das Risiko, wenn jemand trotz beginnender Schrankensenkung noch schnell über die Gleise fahren will, dass dieses Fahrzeug dann eingeschlossen ist.“ Zudem benötige eine Vollschranke benötige in jedem Fall einen Schrankenwärter. Dann kann im Falle eines Falles, ein Zug per Signal gestoppt werden und die Schranken können vom Wärter noch einmal geöffnet werden.

Gleichwohl verweist der DB-Sprecher aber auch auf eine Technik, die dies automatisch macht –die sogenannte Gleisfreiraum-Meldeanlage.Auf die Kinder aus dem Wohngebiet angesprochen, heißt es, Eltern sollten es als Pflicht ansehen, ihren Kindern beizubringen, nicht einfach so auf die Straße zu laufen. „Das gilt auch für geschlossene Halbschranken. Davor haben sie stehen zu bleiben.“

Scheithauer hat sich auch an die Stadt Vöhringen gewandt. Aber die Antwort sei wenig zufriedenstellend gewesen, er habe das Gefühl, dass sich die Stadt mit Hinweis auf ihre Nicht-Zuständigkeit aus der Affäre ziehe. Die Stadt bestätigte auf Nachfrage, dass sie „grundsätzlich zwar Verständnis für das Anliegen von Herrn Scheithauer habe, dass sie aber in der Sache selbst nicht zuständig ist“. Die Stadt habe aber das Schreiben „umgehend an die Deutsche Bahn mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet.“

Zu den indirekten Vorhalten, die Stadt würde sich aus der Verantwortung ziehen, heißt es, dass es im Hinblick auf die Sicherheit „keinerlei Beschwerden aus der Bevölkerung oder der direkten Anliegerschaft gab“. Es sei bis dato zu keinen Vorkommnissen oder Gefährdungen gekommen. Zudem betont die Stadt, dass Eltern grundsätzlich ihre Kinder auf die potenzielle Gefährlichkeit an Halbschranken entlang der Bahnlinie Ulm-Kempten immer wieder hinweisen sollten. „Ob eine Vollschranke an dieser Stelle erforderlich ist, werden die Behörden zu prüfen haben. Die Stadt würde eine Vollschranke in jedem Fall begrüßen.“