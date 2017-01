2017-01-30 12:00:00.0

Ratgeber So bringen Sie Ihre Pflanzen heil durch die kalte Jahreszeit

Experten erklären, mit welchen Tricks Olivenbäumchen, Palme und Co. jetzt noch gesund durch die kalte Jahreszeit kommen und was im Frühjahr gemacht werden sollte. Von Felicitas Macketanz

Ja, es ist schon sehr frostig draußen. Und wenn sich an den Autoscheiben mal wieder die Eiskristalle ablagern, der Boden zur Rutschbahn wird und die Eiszapfen an den Dächern hängen, frieren nicht nur wir Menschen – auch Pflanzen leiden unter den Minusgraden, gehen gar kaputt, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Wie Gewächse jetzt noch gesund durch die Kälte kommen, erklären Experten aus der Region.

Temperatur

Rudolf Siehler, Kreisfachberater für Gartenkultur im Landkreis Neu-Ulm, weiß, worauf es bei der Winterpflanzenpflege – vor allem von Kübelpflanzen – ankommt: „Eigentlich sind die meisten Kübelpflanzen nicht winterhart“, sagt er. Je mehr mediterran eine Pflanze sei, desto kälteempfindlicher sei sie. Er rät Fuchsie, Oleander, Limetten- und Zitronenbäumchen, genauso wie die Olive bereits vor dem ersten Frost „kühl und hell“ zu lagern, damit die Pflanzen ruhen und nicht treiben. „Am besten im Keller mit einem Fenster“, so der Fachmann. Dann bekommen die Pflanzen noch genügend Licht. Man könne die Töpfe auch mit Kokos- oder Filzmatten umwickeln – damit seien die Kübelpflanzen zusätzlich vor Kälte geschützt. Siehler stellt seine Kübelpflanzen teilweise neben den Hauseingang in den Schatten. Das reiche für seine Arten aus.

ANZEIGE

Ein effektiver Kälteschutz für Pflanzen, die im Garten wachsen, ist übringens Schnee. „Der beste Frostschutz ist immer, wenn der Boden nicht richtig durchfriert. Der Schnee ist jetzt Gold wert“, sagt Siehler. So werde der Keil der Pflanze am besten geschützt. Aber: Nicht nur Frost kann den Pflanzen schaden, sondern auch zu viel Wintersonne.

Licht

Deshalb rät der Experte für Gartenkultur: „Was Sie jetzt noch machen können, um Ihre Pflanzen im Winter zu retten, ist sie zu beschatten.“ Pflanzen bekämen sonst Trockenschäden bei zu viel Sonneneinstrahlung, denn sie verdunsten auch im Winter Wasser. Ganz einfach gelingt das mit einem sogenannten Frostschutz-Fleece. „Den gibt es in der Gärtnerei oder im Gartencenter.“

Doch auch beim Sonnenschutz können Hobby-Gärtner Fehler machen, indem sie das Gewächs zum Beispiel mit einer grünen Folie bedecken. „Das ist falsch, dann wird es zu schnell warm in der Sonne“, erklärt der Kreisfachberater. Der richtige Sonnenschutz gelingt hingegen, wenn man das lichtdurchlässige Fleece beispielsweise um empfindliche Rosen legt – es dürfen sogar Triebe heraus stehen.

Zu der Sonnenschutz-Methode rät auch Heiner Loop. Er ist leidenschaftlicher Hobby-Gärtner und Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins in Tiefenbach. „Bei uns werden die Rosen gegen Ende des Herbstes mit Tannenzweigen eingedeckt, um sie vor zu viel Wintersonne zu schützen“, erklärt er. Etwa ein Drittel der Pflanze solle umwickelt werden. Der Grund: Im Winter gefriert der Stängel der Rose im Boden. Strahlt nun die Sonne auf die obere Rinde der Pflanze, können durch die hohe Temperatur-Differenz Risse entstehen – und die sind bei Schädlingen beliebt. So könnten beispielsweise Viren und Bakterien in die Pflanze eindringen, sagt Loop. Im schlimmsten Falle sterbe sie dann.

Auch Obstbäume leiden bei Minusgraden und Wintersonne und können Risse bekommen: Ebenso wie bei den anderen Gewächsen gilt hier: Den Stamm mit Wickel- oder Jutebändern vor Sonne schützen. Manche Hobbygärtner streichen die Stämme der Bäume sogar weiß an, um das Sonnenlicht zu reflektieren, erklärt Kreisfachberater Siehler.

Wasser

Einen weiteren wichtigen Tipp hat Hobby-Gärtner Loop parat: „Die Kübelpflanzen werden bei uns im Keller alle vier bis fünf Wochen gegossen.“ Solche Kübelpflanzen sind zum Beispiel Hortensien in Töpfen oder Agapanthus.

Elisabeth Scheller betreibt seit zehn Jahren die Gärtnerei in Tiefenbach. Die Gärtnermeisterin im Zierpflanzenbau sieht die Sachen mit dem Wasser genauso wie Hobbygärtner Loop: „Im Winterquartier sollten Sie Kübelpflanzen so wenig wie möglich gießen. Man kann sie sonst leicht ersäufen“, sagt sie.

Frühjahr

Und was tun, wenn es wieder wärmer wird? „Umtopfen“, rät Gärtnermeisterin Scheller. Und zwar immer wenn die Pflanze zu groß ist – das sei etwa alle drei Jahre der Fall. „Danach die Pflanzen auf Schädlinge, zum Beispiel Schildläuse, untersuchen“, sagt Scheller. Anschließend rät sie dazu, die Gewächse an einen warmen Platz zu stellen, zu düngen und zu gießen. Außerdem könne man nun bis zu einem Drittel der Wurzelmasse abkappen – mit dem Spaten beispielsweise. Und wer möchte, kann seine Pflanzen in „Form“ schneiden. Der Formschnitt steht im Frühjahr an und dient dazu eine tragfähige Krone und gesunde Früchte zu ermöglichen.

Im Herbst sollten die Pflanzen laut Scheller übrigens nur grob geschnitten werden. „Dann nehmen die Pflanzen weniger Platz im Winterquartier ein.“

ehr zum Thema gibt es hier in unserem Winter-Special. Darin geht es unter anderem um diese Fragen: