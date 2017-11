2017-11-15 18:00:00.0

Illertissen So gefährlich ist Illertissen für Fahrradfahrer

Ein Experte war mit dem Velo in der Vöhlinstadt unterwegs und hat Straßen und Wege getestet. Sein Befund: Auch wenn vieles gut ist – es gibt durchaus Risiken. Ein Überblick. Von Jens Carsten

Je mehr Leute aufs Fahrrad steigen, desto besser: Das ist gesund, schont die Umwelt und erleichtert die Suche nach Parkplätzen in der Innenstadt. Von alledem war in einer Sitzung des Illertisser Bauausschusses zu hören. So weit jedenfalls die Theorie – denn in der Praxis schwingen sich nicht so viele Illertisser in die Sättel, wie es sein könnten. So lautet sinngemäß das Fazit von Walter Radtke, dem Kreisvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), der die Vöhlinstadt einige Wochen lang auf ihre Fahrradfreundlichkeit hin geprüft hat. Er testete Hauptverkehrsachsen, Radwege und Abstellplätze. Seine Erkenntnis: Die Situation in Illertissen sei grundsätzlich gut, aber einiges könnte trotzdem getan werden. Der Experten hat auch kritische Stellen ausgemacht: Besonders gefährlich leben Radfahrer seiner Einschätzung nach in der Vöhlinstraße (bergauf) und teilweise auch in der Memminger Straße. Außerdem gebe es einige Stolperfallen. Hier ein Überblick.

Fahrradfreundliche Kommune: Dieser Titel wird vom bayerischen Innenministerium verliehen, auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK). Eine Jury prüft, ob die Kriterien erfüllt sind. Zu den Voraussetzungen gehören zum Beispiel, dass Radwege modernen Anforderungen entsprechen und dass sich der Winterräumdienst auf sie erstreckt. In der Region sind der Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Weißenhorn der Arbeitsgemeinschaft beigetreten, so Radtke. „Beide wollen irgendwann einmal ausgezeichnet werden.“ Vielleicht ja auch Illertissen. Doch in diesem Fall gibt es wohl noch einiges zu tun.

Dietenheimer Straße: Sie führt zum Freizeitbad, zum Schulzentrum und zum Illerradweg und ist eine wichtige Verkehrsachse, stellte Radtke fest. Allerdings sei die Straße „etwas in die Jahre gekommen“ und berge Unfallgefahren, etwa bei der Abzweigung zur Jahnstraße. Hier sei „eine Führung“ für Radler vonnöten, „das ist schon ein Problem“, so Radtke. Zudem beschreibe die Jahnstraße eine Kurve, die Sicht sei dort schlecht. Auch Stadträtin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) hält die Verkehrssituation in der Dietenheimer Straße für problematisch: Lastwagen führen dort knapp an Schulkindern vorbei.

Memminger Straße: Die Durchgangsstraße durch Illertissen werde auch von Radfahrern stark genutzt, zumindest teilweise, stellte Radtke fest. Gemieden werde allerdings das Stück ohne einen eigens für Velos gekennzeichneten Weg: „Dort ist es gefährlich“, so der ADFC-Kreisvorsitzende. Autos und Lastwagen seien mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs. „Würden Sie ihre Kinder oder Enkel dort guten Gewissens alleine radeln lassen?“, fragte Radtke in die Runde. Rat Willi Fischer (CSU) schilderte eigene Erfahrungen: Wenn er dort oder in der Ulmer Straße radele und ihn ein Lastwagen passiere, dann gehe ihm „die Düse sondergleichen“. Gleichwohl sehe er keine Lösung: Ein durchgehender Radweg wäre „toll“, doch die Straße müsste dafür wohl stark umgebaut werden.

ADFC-Experte Radtke schlug vor, als Ersatzstrecke die parallel zur Memminger Straße verlaufende und weniger stark befahrene Josef-Rimmele-Straße auszuweisen. Ein durchgängiger Radweg sei wohl nicht umzusetzen, vermutete Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU). Alternative Strecken seien im Rathaus jedoch ein Thema. Man wolle versuchen, Radler um das Baugebiet am Baywa-Areal herumzuleiten.

Vöhlinstraße: Als eine der gefährlichsten Stellen für Radfahrer in Illertissen hat Radtke die Vöhlinstraße ausgemacht: Von unten kommend seien Radler mit 15 Stundenkilometern oder weniger unterwegs, während Autos mit Tempo 50 vorbeirauschten. „Die gefühlte Sicherheit ist nicht hoch“, sagte der ADFC-Kreischef. Zudem beschreibe die Straße oben eine Kurve, an der „jegliche Führung“ für Velos fehle. Der markierte Radweg bergab sei „falsch“ angelegt: Der Tempounterschied zwischen Radlern und Kraftfahrzeugen sei nicht so hoch wie bergauf. Der Rat des ADFC-Experten: „Die Straße sollte bei einer Verkehrsschau genauer begutachtet werden.“

Friedhofstraße: Dort ende der Radweg in einer leichten Kurve – eine Gefahrenstelle, so Radtke. Gerade weil zahlreiche Kinder den nahen Spielplatz ansteuerten.

Schwellen: Höhenunterschiede seien Stolperfallen und deshalb gefährlich, hieß es. Bernd Hillemeyr, im Rathaus für Tiefbau zuständig, gab zu Bedenken, dass Blindenverbände gewisse Kanten an Querungen befürworteten. „Wir können nicht alles auf Null machen.“ Bei Neubauten bemühe man sich, allen Interessen gerecht zu werden.

Schilder: Erkennbar gemacht seien die Radwege „gut“, wie Radtke sagte. Allerdings gebe es einige blaue Zeichen, die auf die Pflicht zur Nutzung von Radwegen hinweisen. Das dürfe aber nur angeordnet werden, wenn die Straße sehr unsicher für Radfahrer ist. Radtke: „Das müsste geprüft werden.“

Abstellen: Hier hui, dort pfui: Das sagte Radtke über die Abstellplätze. Zeitgemäß seien Gestänge, an denen das Velo direkt an der Stange befestigt werden könne. „Wenn ich mich erst bücken muss, um mein Vorderrad anzuschließen, überlege ich mir zwei Mal, ob ich das tue.“ Ein positives Beispiel: der Bahnhof. Dort gebe es Boxen zum Einstellen.

Ausblick: Der ADFC-Experte bekam viel Lob für seinen Test. Alle Tipps ließen sich wohl nicht umsetzen, sagte Bürgermeister Eisen zum Gehörten. Manches habe man aber im Blick, etwa geeignete Abstellflächen zu schaffen.