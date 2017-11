2017-11-17 00:34:07.0

So wird die Biotonne winterfest

Beratungsstelle zur Abfallwirtschaft gibt Tipps

Bei winterlichen Temperaturen kann es auch der Biotonne zu kalt werden: Die Abfälle frieren darin fest, die Tonnen können von der Müllabfuhr nur teilweise oder gar nicht geleert werden. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu Tipps:

Den Boden der Biotonne mit zerknülltem Zeitungspapier, Eierkartons oder Pappe auslegen.

Die Bioabfälle gut abtropfen lassen und so wenig Flüssigkeit wie möglich in die Biotonne bringen. Je mehr Flüssigkeit in der Tonne ist, desto eher gefrieren Abfälle fest.

Bioabfall in Zeitungspapier, Küchenpapier oder Papiertüten einpacken oder große Papiersäcke für die Biotonne benutzen. Keine Plastiktüten, Illustrierten und kompostierbare Kunststofftüten verwenden. Denn diese sind für die Biotonne nicht geeignet und müssen in der Verwertungsanlage aussortiert werden.

Tonerde-Streu oder Steinmehl benutzen, um die Feuchtigkeit im Sammelbehälter und in der Biotonne zu binden.

Festgefrorene Bioabfälle am Leerungstag vom Tonnenrand lösen.

Falls die Bioabfälle trotz der Bemühungen nicht entleert werden können, gibt es eine Lösung: In solchen Fällen kann bei der nächsten Biomüllabfuhr ein Karton mit zusätzlichem Biomüll auf die Tonne gestellt werden. Weitere Fragen beantwortet die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises unter Telefon 08261/995-367 und -467. Infos sind auch im Internet unter www.unterallgaeu.de/biomuell zu finden. (az)