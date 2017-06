2017-06-01 00:33:20.0

Sommerfest mit ganz viel Hüttengaudi

Pfingstparty findet in Olgishofen statt

Eine Hüttengaudi, „Blasmusik nonstop“ sowie die traditionelle Pfingstparty mit der Band Alpen-Mafia sind die Höhepunkte des Sommerfestes, das die Musikkapelle Kirchhaslach am Pfingstwochenende, 2. bis 4. Juni, auf dem Festplatz in Olgishofen veranstaltet.

Start ist am Freitag, 2. Juni, um 20.30 Uhr mit einer Hüttengaudi. Dabei kann man sich wie in den Bergen fühlen und das Flair einer klassischen Après-Ski-Bar, einer Weinlaube oder einer Cocktail-Bar genießen. Am Samstag, 3. Juni, sorgen die Musikvereine Langenhaslach und Nattenhausen ab 20 Uhr mit „Blasmusik nonstop“ für Stimmung im Zelt. Wie bereits im Vorjahr spendieren die Kirchhaslacher Musikanten jedem Besucher ein Freigetränk. Eine große Tombola lockt mit vielen Preisen.

ANZEIGE

Am Pfingstsonntag, 4. Juni, umrahmt der Musikverein Dettingen ab 11 Uhr den Mittagstisch mit flotten Klängen. Die Nachmittagsunterhaltung übernimmt ab 15 Uhr die Jugendkapelle Prima Musica. Um 18 Uhr ist Einlass für die um 20.30 Uhr steigende Pfingstparty mit der Alpen-Mafia. (clb)