2017-12-23 00:35:30.0

Sorgenpuppen für den Kalender

Demenzkranke stricken für Kinder

Lukas ist gerade einmal acht Jahre alt und spielt gerne Handball und Fußball. Da kennt er sich aus. Aber er weiß auch bereits, was Demenz ist. Das Wissen über die Krankheit teilt er mit seinen Mitschülern aus der Klasse 2a der Grundschule Nord in Vöhringen. Klassenlehrerin Nadja Soto hat den Kindern behutsam erklärt, was Demenz ausmacht. Als Schüler Lukas seiner Mutter Jasmin Reissner davon erzählte, hatte die engagierte Elternsprecherin einen Einfall: „Die Kinder sollten einen Adventskalender haben, bei dem hinter den Türchen mal nichts Süßes stecken sollte, sondern etwas Sinnvolles“, sagte sich Reissner. Die Idee: Im Kalender sollten Sorgenpüppchen stecken, die von Demenzpatienten gestrickt werden.

„Die Püppchen legt man sich unters Kissen bei Nacht und die Sorgen werden weniger oder verschwinden ganz“, so Reissner. Sie machte sich spontan nach Bellenberg auf in die Wohngemeinschaft Demenzerkrankter und ging zur Bereichsleiterin Sylvia Benker. Beide Frauen kennen sich seit Jahren. Und Reissners Idee stieß auf großes Interesse. „Für Kinder etwas zu machen, über das sie sich freuen, das motiviert auch demente Menschen“, so Benker. Sie sollte recht behalten.

Die Patienten strickten um die Wette. Und als alles fertig war, gingen die Wollpüppchen per Auto in die Grundschule Nord. Sie waren Bestandteil eines außergewöhnlichen Adventskalenders – für den sich die Schüler schließlich auch bedanken wollten. Die Buben und Mädchen malten bunte Bilder und verfassten Briefe: „Liebe Strickdame“, schrieb etwa Benjamin, „ich heiße Beni und bin acht Jahre. Ich werde das Püppchen gut aufbewahren. Ich freue mich sehr über das Geschenk. Vielen Dank und schöne Weihnachten von Benjamin.“

Jasmin Reissner packte die Bilder und die Briefe kurz vor dem Fest in einen Korb und gab ihn in der Wohngemeinschaft in Bellenberg ab. Die eifrigen Strickerinnen freuten sich über die bunten Bilder. Und Sylvia Benker sagte anerkennend: „Eine tolle Idee, für die Kinder und für unsere Schützlinge.“ (ub)