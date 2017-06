2017-06-03 00:35:46.0

Bildung Sozialarbeit in der Uli-Wieland-Schule wird ausgeweitet

Expertinnen erhalten höheres Stundendeputat, um die zunehmenden Probleme besser bewältigen zu können

Schulen haben im Augenblick einen schweren Stand. Entwicklungen, die außerhalb der Schule ihren Ursprung haben, werden in diese hinein getragen. Beispiele dafür sind Schüler, die ohne Deutschkenntnisse plötzlich in anderer Umgebung sind, sich mit anderen Gebräuchen und Sitten vertraut machen müssen oder aber das, was sich im Bereich der sozialen Medien abspielt. Alles das ist Konfliktpotenzial. Auch die Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen wird von solchen Problemen nicht verschont.

Rektor Thomas Pelikan hat sich jetzt mit seinen Sorgen an die Stadt gewandt und um Hilfe gebeten: Das Stundendeputat der Schulsozialarbeiterinnen müsste erhöht werden. Das war jüngst Thema im Hauptausschuss des Stadtrats.

In seinem Brief an die Stadt lässt Rektor Pelikan wissen, dass die Zahl der Schulbegleitungen stetig zunehme. Was auf den ersten Blick positiv aussieht, zeigt aber auch, dass die Schüler, die inklusiv beschult werden, ständig mehr werden.

Zudem sind Schulen oft mit schwierigen Situationen konfrontiert. So war im Hauptausschuss zu hören, dass Lehrer immer häufiger sich mit Jugendlichen befassen müssen, die aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in die Schule zurückkehren oder nachweislich Probleme im sozial-emotionalen Bereich haben.

Zwei Schulsozialarbeiterinnen gibt es an der Uli-Wieland-Mittelschule. Sie brauchen mehr Zeit, um diese und andere Probleme aufarbeiten zu können.

Für eine Aufstockung der Einsatzstunden spricht die Tatsache, dass die sogenannte Übergangsklasse, in der etwa Flüchtlingskinder unterrichtet werden, im kommenden Jahr nicht mehr angeboten wird. Es gibt aber mehrere Gründe dafür, diesen Jugendlichen große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Beispiele sind junge Leute, die aufgrund ihrer Erfahrungen im Heimatland in ihrem Gleichgewicht gestört sind. Hilflosigkeit äußere sich oft nicht nur in Traurigkeit, sondern auch in Aggression.

„Der problematische Umgang mit sozialen Netzwerken hat im aktuellen Schuljahr teils zu heftigen Streitereien, Beleidigungen und Mobbing geführt“, werden die beiden Sozialarbeiterinnen wörtlich zitiert. Die verbalen Auseinandersetzungen finden zwar außerhalb des Unterrichtes statt, werden aber in die Schule hineingetragen.

Eltern, so hätten Untersuchungen ergeben, hätten keinen Einblick in die Handy-Aktivitäten ihrer Kinder. Schon von der 5. Klasse an sei es ratsam, Präventionsveranstaltungen und Workshops durchzuführen. Bürgermeister Karl Janson erklärte dazu, dass er „mit Sorge betrachtet, wie sich die Problemlage zunehmend von den Familien in die Schule verlagert.“ Janson sieht den Staat in der Pflicht. Aber in der Praxis sehe es so aus, dass der Sachaufwandsträger, in diesem Falle die Stadt, einen großen Teil der Kosten für die Sozialarbeit trage. Die Sachlage sieht nun so aus. Träger der Schulsozialarbeit ist die Katholische Jugendfürsorge Augsburg. Von dort kam die Mitteilung, dass man versuchen könnte, die bisherige 50-prozentige Stelle an der Mittelschule auf 100 Prozent aufzustocken. Das hätte den Vorteil, dass mehr Sozialarbeitsstunden geleistet werden könnten. Dann wäre eine Förderung durch Landkreis und Freistaat zu je 25 Prozent zu erwarten. Die verbleibenden 50 Prozent müssten dann von der Stadt übernommen werden.

Die Stadt befürwortet die Aufstockung der Arbeitsstunden auf 100 Prozent und wäre auch bereit, den nicht vom Landkreis beziehungsweise dem Freistaat geförderten Anteil zu tragen. Die Kosten in Höhe von 16360 Euro werden im Haushalt 2018 bereit gestellt. Sollte die Aufstockung nicht genehmigt werden, ist Vöhringen bereit, die Schulsozialarbeit im kommenden Jahr um zehn Stunden zu erhöhen und die Kosten in Höhe von 15000 Euro im Etat festzuschreiben. (ub)