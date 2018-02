2018-02-02 12:00:00.0

Illerberg Sparkasse schließt Automaten in Illerberg

Viele Bürger sind verärgert – denn sie müssen jetzt nach Vöhringen oder Weißenhorn fahren, um Geld abzuheben. Von Ursula Katharina Balken

Unerfreuliche Überraschung in Illerberg: Vom 1. März an werden sich Kunden der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen nach Vöhringen oder Weißenhorn begeben müssen, wenn sie Geld abheben oder Kontoauszüge einsehen wollen. Der Geldautomat in Illerberg wird dann nicht länger zur Verfügung stehen. Das verärgert die Bürger – zumal bereits die Bankfiliale vor eineinhalb Jahren schließen musste. Die Kunden werden nun durch ein rotes Hinweisschild auf die neue Situation hingewiesen.

In den vergangenen Jahren gab es für die Kunden in Vöhringen schon einen erheblichen Verlust an Serviceleistungen: Die Filiale an der Bahnhofstraße wurde schon vor einigen Jahren geschlossen, die kleine Zweigstelle an der Illerzeller Straße schloss ebenfalls die Pforten und auch der dort verbliebene Selbstbedienungsautomat (SB-Automat) wurde abgeschafft.

ANZEIGE

Wenig Verständnis zeigen die Illerberger und Thaler Sparkassenkunden darüber, per Aushang zu erfahren, dass es den Selbstbedienungsstandort ab Anfang März nicht mehr geben wird. Sie hätten sich eine andere Art der Informationsmitteilung gewünscht, heißt es. Es gab bisher zwei Geldinstitute in dem Vöhringer Ortsteil: die Sparkasse und die Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz. Während die Sparkasse ihre Filiale schließen musste, besteht die Raiffeisenbank weiterhin.

Der SB-Automat in Illerberg musste laut Bank aus betriebswirtschaftliche Gründe abgeschafft werden. „Die Nutzung“, sagt Pressesprecherin Carmen Partsch, „war seit langer Zeit stark rückläufig und durch die geringe Frequenz bei gleichbleibenden hohen Kosten stark defizitär.“ Heißt: Zu wenige Kunden für zu viele Ausgaben auf Seiten der Bank. Denn auch die Sparkasse unterliege betriebswirtschaftlichen Zwängen. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, den SB-Standort zu schließen. Partsch: „Dem Veränderungsprozess in der Bankenlandschaft in einem Umfeld von Niedrigzinsen, Digitalisierung mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Kundenfrequenz unterliegen wir – wie auch unsere Mitbewerber.“

Die persönliche Betreuung der Kunden und die Bargeldversorgung blieben dennoch flächendeckend gewährleistet. Für die Kunden stehen laut Bank die Mitarbeiter in den Geschäftsstellen in den Nachbarorten Vöhringen und Weißenhorn zur Verfügung. Ebenso können dort Bargeld und Kontoauszüge geholt werden. Im V-Markt in Weißenhorn, so die Sparkasse, ist zudem ein SB-Automat installiert. Das Unternehmen bemühe sich jedoch auch um die Kunden, die nicht so mobil sind. Um die Bargeldversorgung sicherzustellen, gebe es deswegen einen Geld-Bring-Service. Über einen Anruf im Service-Center unter der Telefonnummer 0731/7090 bekämen die Kunden ihr Bargeld nach Hause geliefert. Kontoauszüge können darüber hinaus über das elektronische Postfach im Internet abgerufen werden.

Stellung zur Schließung des Automaten beziehen auch die beiden in Illerberg ansässigen Verwaltungsräte der Bank, Franz Clemens Brechtel und Herbert Pressl. „Wir sorgen uns um die Sparkasse. Insbesondere beschäftigt uns die Frage, wie können Kunden an die Bank gebunden werden?“, heißt es vonseiten der Verwaltungsräte. Pressl und Brechtel vermuten nun, dass vermehrt Kunden zur ortsansässigen Genossenschaftsbank wechseln werden, weil der SB-Automat abgeschafft wurde, ohne die Bürger zu informieren. Aus diesem Grund hätten die Verwaltungsräte die Automaten-Abschaltung beim Vorstand kritisiert. Pressl sagt, er müsse die Entscheidung der Schließung letztendlich akzeptieren, wenn die Maschine zu wenig genutzt werde. Allerdings bemängelt er, dass ihm Zahlen fehlen, die die Entscheidung begründen. Immerhin zahlen die Kunden Kontogebühren, die auch dazu dienen müssen, die SB-Filiale am Ort mit zu finanzieren.

Kritisch merkt Pressl an, dass es bei solchen Fragen nicht ausschließlich um Wirtschaftlichkeit gehen könne. „Ein Dienstleistungsunternehmen wie die Sparkasse sollte einen bestimmten Beitrag auch dazu leisten, die Kunden vor Ort zufrieden zu stellen.“ Ältere Menschen seien nicht so mobil, um nach Vöhringen oder Weißenhorn zu fahren. Die Vorgehensweise können Pressl und Brechtel nicht gut heißen. Kundenpflege sei dies nicht. Solche Veränderungen sollten den Bürgern mit der nötigen Begründung mitgeteilt werden. „Ich kann den Ärger nachvollziehen, wobei auch ich als Kunde und Mitglied des Verwaltungsrates von diesem Schritt erst über den Aushang erfahren habe.“

Es gibt aber auch einen Seitenhieb gegen die Bürger: In Illerberg habe es einen Dorfladen gegeben und dieser habe – mangels Kundenfrequenz – aufgeben müssen. Pressl hofft, dass nun wenigstens ein Verkaufswagen im Ort aufgestellt werde, der die zum Jahresbeginn geschlossene Bäckerei ersetzt. Aber auch der werde nur kommen, wenn die Nachfrage entsprechend groß ist: „Wir im Stadtteil haben die Entwicklung zumindest teilweise selbst in der Hand.“