2017-09-03 14:00:00.0

Illertissen Spaziergang über die Kunstmeile

Die Maler des Illertisser Zirkels stellen in 38 Geschäften in der Innenstadt aus. Wie die Aktion bisher ankommt und was es alles zu sehen gibt – hier ein Überblick. Von Regina Langhans

Sabine Hader hat ihr Lieblingsbild mit einer Pusteblume ausgestellt. Foto: Regina Langhans

Kunstgenuss beim Schaufensterbummel durch die Stadt – das ist derzeit in Illertissen geboten und stößt bei den Bürgern auf große Resonanz. Wie berichtet, feiert der Kunstzirkel Illertissen dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gewähren die Hobbymaler im Rahmen einer Kunstmeile Interessierten einen Einblick in ihr Schaffen. Die Vorsitzende, Sabine Hader, zieht bisher eine positive Bilanz: „Auf unsere Aktion bin ich sehr oft angesprochen worden", sagt sie, „ich habe viel Positives gehört." Sie selbst freue sich über die breite Auswahl an unterschiedlichen Werken. ANZEIGE Auch den Geschäftsleuten zollt sie ihre Anerkennung: „Sie sind sehr entgegenkommend und haben teils auch mehrere Exponate in ihren Schaufenstern untergebracht." Die Art und Weise, wie die Exponate repräsentiert werden, hat Hader den Künstlern selbst in Absprache mit den Ladenbesitzern überlassen. So haben Mitte Juli 38 Geschäfte rund um die Hauptstraße in Illertissen in ihren Auslagen Gemälde ausgestellt und aus der Innenstadt eine Kunstmeile gemacht. 25 Maler sind dabei mit ihren Exponaten vertreten. Die Bilder sollen noch bis Ende September ausgestellt bleiben. Jedenfalls solange, bis die Schaufenster für die nächste Saison umdekoriert würden, sagt die Kunstzirkelvorsitzende. Die Idee dazu ist nicht ganz neu, aber mindestens so erfolgreich wie beim ersten Mal vor einigen Jahren. Damals hatte Hedwig Gaile als Vorsitzende die Galerie zum Ablaufen organisiert. Im Folgenden die ausstellenden Geschäfte im Überblick: 1 Elmar Gelitzki, Autohaus Lindner. 2 Martin Hirle, Apotheke am Bahnhof. 3 Emanuela Rössler, Bahnhofskiosk. 4 Ulrike Schraml, Tattoo-Geschäft „Mind". 5 Kurt Janisch, Zürcher Versicherung. 6 Theresia Richter-Numberger, Sparkasse. 7 Edeltraud Baur, Schmuck- und Uhrengeschäft Maier. 8 Judith Vieweger, Elektrogeschäft Hanl. 9 Emanuela Rössler, Reinigung Egly . 10 Sabine Hader, Iller-Apotheke. 11 Ulrike Schraml, Buchhandlung Zanker. 12 Marie-Luise Schürer, Buchhandlung Buch&Musik. 13 Zahn du Plessis, Fotogeschäft WTO. 14 Emanuela Rössler, Elektrogeschäft Sigel. 15 Theresia Numberger, Spielwaren- und Eisenhandlung Gössler. 16 Martin Hirle, Optik-Haus Illertissen. 17 Hedwig Gaile, Bettengeschäft Baumgärtner. 18 Wolfgang Groß, Teegalerie 19 Klaus Greck, Kaufhaus Rimmele. 20 Sabine Wegmann im Reisebüro Holiday Land. 21 Carola Kögel, Zweiradgeschäft Zink. 22 Klaus Greck, Illertisser Zeitung. 23 Anneliese Leppelt, Gartenfachmarkt Wirth. 24 Margarete Zeller, Modegeschäft Hoffmann. 25 Zahn du Plessis, Café am Markt. 26 Theresia Richter Numberger, Stoff- und Nähgeschäft Lang. 27 Hedwig Gaile, Café L'angolo. 28 Hedwig Gaile, Volksbank Illertissen. 29 Kurt Janisch, Café Schneewittchen. 30 Christiane Scheuffele, Schuhgeschäft Roitzheim. 31 Sabine Wegmann, Reisebüro Tui. 32 Marie-Luise Schürer, Brautmodengeschäft Floria. 33 Rosemarie Burghardt, Gärtnerei Hummel. 34 Zahn du Plessis, Wäschegeschäft Scharfe Spitzen. 35 Sophie Richter, Friseur Capelli. 36 Andrea Limbach-Kuntschick, Lotto-Annahmestelle. 37 Madeleine Schuster, Schmuckgeschäft Kasper. 38 Ulrike Schraml, Handy-Laden O2.