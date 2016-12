2016-12-20 15:23:00.0

Illertissen Spiel der Könige ist für alle da

Die Lebenshilfe Donau-Iller und der TSV Illertissen bieten einen Schachkurs für Menschen mit Beeinträchtigung an. Wie Läufer, Dame, Turm helfen können. Von Sabrina Schatz

Als Sabine Baumgart den Bauern vom Feld fegt, huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht. Vorsichtig stellt sie die gegnerische Schachfigur auf der Tischplatte ab. Dann legt die 49-Jährige den Kopf auf ihre Hand, stürzt die Lippen und grübelt: Jetzt die Dame? Oder den Turm?

Baumgart – etwa 1,50 Meter groß, mit Ringelpullover und Haargummis am Handgelenk – will lernen, welcher Zug zum schachmatt führt. Sie nimmt an einem Kurs teil, der sich speziell an Menschen mit Behinderung richtet, ob körperlicher oder geistiger. Am Montagvormittag treffen sich Leiter Bruno Löffler vom TSV Illertissen und eine Handvoll Teilnehmer von der Lebenshilfe Donau-Iller, um gemeinsam zu üben.

In dem Raum im Obergeschoss der Lebenshilfe-Werkstätten ist es still. Nebenan fällt von Zeit zu Zeit eine Tür ins Schloss, sonst hört man nur die Holzfiguren scharren, die über das karierte Brett geschoben werden. Schach ist nichts zum Plaudern, kein Spiel, bei dem es hoch her geht. Steve Seel, einer der Schachschüler, sagt: „Man muss gut aufpassen. Am schwierigsten ist es, sich die Züge vom Gegner einzuprägen.“

Der 33-Jährige sitzt im Rollstuhl, seit er vor acht Jahren beide Unterschenkel verloren hat. Seine linke Hand ist spastisch verkrampft, den kleinen Finger spreizt er ab. „Drum spiele ich mit der Rechten“, sagt er und linst unter seiner Käppi und den runden Brillengläsern hervor. Dann erzählt er von einem „Schach-Champion“ aus den USA, der vom Hals ab gelähmt ist. „Wenn man körperlich eingeschränkt ist, muss man halt den Geist schulen“, sagt Seel. Langsam schiebt er die elfenbeinfarbene Pferde-Figur über das Holzbrett vor ihm. Zwei Felder vor, eins rechts. „Das war jetzt ungünstig, jetzt wirds für deinen König brenzlig“, sagt Löffler. „Besser wäre der Läufer. Nochmal zurück?“ Seel nickt. Er konnte bereits vor dem Kurs etwas Schach spielen, auf Mittelfeld-Niveau, wie er sagt. Geschlagen hat er seinen Trainer trotzdem nur einmal. Er vermutet, dass seine feste Strategie nach ein paar Partien durchschaubar wurde.

Löffler selbst hat erst als Erwachsener angefangen, König, Dame, Turm über das Brett zu manövrieren. Sein Sohn hat ihn damals dafür begeistert. Heute ist der 51-Jährige als Fachübungsleiter beim TSV Illertissen aktiv, spielt Schach beim SV Jedesheim in der A-Klasse. Bei einer Veranstaltung auf dem Marktplatz sei er mit Verantwortlichen der Lebenshilfe Donau-Iller ins Gespräch gekommen. Dabei entstand die Idee, einen Schachkurs ins Programm aufzunehmen. „Erst habe ich nur an Leute mit körperlichem Handicap gedacht. Schach ist ja sehr komplex“, sagt der Illertisser.

Dann hat Löffler Fachbücher gelesen und sich bei anderen Schach-Klubs informiert, ob und wie sich Schach auch denen beibringen lässt, die geistig beeinträchtigt sind. Bei seiner Recherche stieß er auf Geschichten von Schlaganfallpatienten, die durch Schach ihre Motorik und Denkleistung wieder verbesserten. Auch von alten Menschen, die mit Schach der Demenz vorbeugten.

Löffler gestaltet seinen Kurs nun so, dass er fordert, aber nicht überfordert. „Man muss die Züge öfter erklären. Das ist wie bei Kindern in einer Schach-AG – die können auch nicht alles auf Anhieb“, sagt der Illertisser. Außerdem sei es wichtig, dass zwei Teilnehmer auf ähnlichem Niveau zusammen üben. Sonst verliere einer nicht nur die Spiele, sondern auch die Lust. Damit das Gedächtnis nicht müde wird, endet der Kurs nach einer Stunde.

Sabine Baumgart und ihr Spielpartner Tobias Gebhart, beide Neulinge, lernen an diesem Vormittag die Spielfigur Springer besser kennen. Zur Übung spielen sie eine Partie nur mit Bauern und Springern. Gebhart erzählt, dass er auch sonst gerne spiele, zum Beispiel Mensch-Ärgere-Dich-Nicht oder Mühle. Schach sei schwerer, sagt er knapp und starrt auf das Karomuster. „Ihr habt schnell Fortschritte gemacht. Jetzt muss auch ich mich konzentrieren, wenn ich gegen euch spiele“, lobt Löffler und schmunzelt.

Dass ein Handicap kein Hindernis darstellen muss, erfuhr Löffler auch auf Turnieren. Er habe einmal einen Spastiker getroffen, der einen Helm mit Metallstab auf dem Kopf getragen hatte. Mit dem Stab habe der Mann die Figuren geschoben. Auch Blindenschach hält Löffler für faszinierend: Der Blinde sitzt dabei vor zwei Spielfeldern. Auf einem Steckschachbrett kann er Felder in unterschiedlicher Höhe und Metallschrauben tasten. Auf dem zweiten, üblichen Spielfeld fährt ein Gehilfe die Spielzüge, die der Blinde ihm aufträgt. „Da erkennt man, was alles möglich ist“, sagt der Illertisser. Was er selbst aus dem Kurs ziehe? „Da ist diese Dankbarkeit, die ich selten so erlebt habe.“ – Schöner, als jedes schachmatt.