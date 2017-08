2017-08-31 13:00:00.0

Illertissen Spitalstraße ist teilweise gesperrt

Wegen Arbeiten an Kanal und Fahrbahn müssen Fahrer Umwege nehmen.

Blockade an der Kreuzung: Wegen einer Baustelle ist aktuell ein Teil der Spitalstraße in Illertissen für den Verkehr gesperrt. Dies teilte die Stadtverwaltung gestern auf Anfrage mit. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen, denn die Spitalstraße ist im Bereich der Baustelle komplett gesperrt.

Anders seien die Arbeiten – in fünf Metern Tiefe und mit schwerem Gerät – nicht auszuführen, hieß es weiter von der Stadt. Momentan wird ein Haus ans Kanalnetz angeschlossen. Zudem stehen Ausbesserungsarbeiten an der Straße selbst an: Denn im Zuge eines privaten Neubaus waren im Frühjahr Schäden entstanden.

Fahrbahn hatte sich abgesenkt

Teile der Fahrbahn und der Randsteine hatten sich gesenkt, so die Stadt. Mit dem Bauherren sei vereinbart worden, dass er die dadurch notwendig gewordenen Reparaturen ausführen lässt – gleichzeitig mit den Kanalarbeiten, damit die Straße nicht zwei Mal gesperrt werden muss.

Die Bauarbeiten sollen noch bis zur Mitte der kommenden Woche dauern. Umleitungen seien ausgeschildert, war aus dem Rathaus zu erfahren. Verkehrsteilnehmer können das Areal über umliegende Straßen wie Märtelbrunnen und Oberer Graben sowie über Anton-Kanz-Straße und Josef-Rimmele-Straße umfahren, hieß es. (caj)