2017-05-19 00:34:32.0

Verdacht Staatsanwalt ermittelt gegen Beamte der Neu-Ulmer Kripo

Der Vorwurf: Drei Mitarbeiter sollen ihre Arbeitszeit falsch notiert und ihr Chef soll davon gewusst haben Von Katharina Dodel

Gegen drei Neu-Ulmer Kriminalbeamte und ihren Chef wird derzeit ermittelt. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gestern Abend mit. Demnach werden den drei Polizisten „innerdienstliche Unregelmäßigkeiten bei der Arbeitszeiterfassung“ und „der Gebrauch dienstlicher Fahrzeuge für private Zwecke“ zur Last gelegt. Von all dem soll der Chef der Neu-Ulmer Kriminalpolizei gewusst haben – oder es zumindest geduldet haben, so der Verdacht. Er hat am Mittwoch von den Vorwürfen erfahren und ist seither nicht mehr im Dienst.

Vorübergehend, wie Christian Eckel, Pressesprecher des Präsidiums, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Er betont: „Dabei geht es nicht um eine Suspendierung oder eine Amtsenthebung.“ Dem Kripo-Chef sei zum Schutz die Leitung seiner Dienststelle verboten worden. „Das ist eine unangenehme, belastende Situation“, sagt Eckel, aus dieser „wollen wir denjenigen einfach herausnehmen“. Zudem müsse die Neutralität der Ermittlungen gewahrt werden. Was genau den drei Polizisten vorgeworfen wird, kann er aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Wie jedoch zu erfahren war, erfasst die Polizei die Arbeitszeit via Computerprogramm: Kommt ein Beamter zum Dienst, registriere er sich mit einem Chip – ebenso wenn er das Haus verlasse. Ein Polizist, der sich bei Dienstschluss außerhalb der Inspektion befindet, könne seine Arbeitszeit nachträglich am Computer eintragen. Dann allerdings müsse der Chef einen Blick darauf werfen und die Arbeitszeit überprüfen.

Haben die drei Polizisten ihre Zeit falsch angegeben? Stunden geschrieben, in denen sie nicht gearbeitet haben? Oder haben sie während der Arbeit Privatsachen erledigt? Das sogar mit dem Dienstwagen? Und: Wusste der Kripo-Chef von alledem? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen derzeit die Staatsanwaltschaft München I und das Landeskriminalamt (LKA), die der Sache nachgehen. Die beiden Ermittlungsbehörden wurden ganz bewusst eingesetzt, teilt Polizeisprecher Eckel weiter mit. Die neutrale Aufklärung des „zur Last gelegten Fehlverhaltens“ habe oberste Priorität. Weiter betont Eckel in Bezug auf das Arbeitsverbot des Kripo-Chefs: „Das ist nicht wegen der Schwere des strafrechtlichen Vorgangs.“ Die drei Polizeivollzugsbeamten seien weiter im Dienst.

Zu den Anschuldigungen sagt der Kripo-Chef auf Nachfrage unserer Zeitung: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“ Und: „Das sind falsche Vorwürfe.“ Näher äußert sich der Mann, der seit 2010 Chef der Kripo Neu-Ulm ist, aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht.

Die Neu-Ulmer Inspektion kommt nicht so recht raus aus den Negativschlagzeilen: Erst vor vier Jahren erschütterte ein Skandal die Polizei. 2013 wurden der damalige Chef der Kripo-Inspektion für zentrale Aufgaben (KPIZ) und einer seiner Ermittler ihrer Aufgaben enthoben. Es ging um eine Romanze zwischen einem Polizisten und der Ex-Freundin eines Kriminellen.