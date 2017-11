2017-11-27 07:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Stabilere Schutzplanken für die B28

Künftig sollen auch Lastwagen aufgehalten werden. Was es damit auf sich hat. Von Carolin Oefner

Auf der Bundesstraße 28 wird gebaut – sie soll dadurch sicherer werden. Seit einigen Tagen tauschen Bauarbeiter auf der Strecke zwischen Senden und Neu-Ulm nach und nach die Leitplanken aus. Deswegen hat sich in den vergangenen Tagen teilweise der Verkehr auf der Autobahn gestaut.

Bis Mitte nächster Woche sollen die Arbeiten auf der Teilstrecke fertig sein, sagt Michael Wagner vom Staatlichen Bauamt Krumbach. Danach werden noch Kleinigkeiten im Bereich der Ausfahrt Neu-Ulm gemacht, die den Verkehr jedoch weniger beeinträchtigen. Wagner weist darauf hin, dass die Autofahrer im Bereich der derzeitigen Baustelle auf der B28 auf die Standspur ausweichen können. Das sei in gewissen Bereichen möglich, wenn zum Beispiel keine Ausfahrt dazwischen komme. „Die Regel gibt es noch nicht lange und sie ist deswegen vielleicht nicht so bekannt“, sagt Wagner.

Wenn alles fertig ist, begrenzen neue Schutzplanken die Fahrbahnen. Die neuen Teile sind etwas höher und anders geformt als die bekannten Planken, die oft nur aus geraden Stäben bestehen. Nun haben die Schutzplanken einen zusätzlichen verstärkenden Aufbau. Doch sie sehen nicht nur anders aus, sie sind vor allem sicherer. Falls in Zukunft beispielsweise ein Lastwagen in einem gewissen Winkel gegen die Planken fährt, geben sie nicht nach, sagt Wagner. Der Lastwagen kann also nicht auf die gegenüberliegende Fahrbahn durchbrechen. Wenn Autos also von der Fahrbahn abkommen und gegen die Leitplanke stoßen, hält diese die Fahrzeuge in 95 Prozent der Fälle auf, so Wagner. Die Unfallstatistiken zeigen, dass Autos meist in ähnlichem Winkel von der Straße abkommen – und dafür sind die Leitplanken gerüstet. Auch an Brücken kommen die neuen Schutzschilde, „damit die Fahrzeuge gar nicht erst die Brückenpfeiler berühren“, so Wagner.

Auf der B28 wird dadurch eine Richtlinie umgesetzt. Die Erneuerung mache in diesem Bereich Sinn, da die vierspurige autobahnähnliche Bundesstraße stärker befahren werde als andere Straßen. Deswegen kommt die Umrüstung der Leitplanken an der B28 auch relativ früh. Und verspricht: In nächster Zeit wird ausnahmsweise mal nichts an der Bundesstraße gebaut, sie sei komplett fertig. (cao)