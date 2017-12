2017-12-04 07:00:00.0

Illertissen Stadt sagt Nein zu Ja-Worten im Vöhlinschloss

Ab 2018 soll es keine Trauungen mehr im Barocksaal geben. Denn Illertisser Paare lassen das Angebot links liegen. Von Jens Carsten

Für viele ist die Hochzeit der schönste Tag im Leben: Und manche träumen schon von klein auf davon, dem Traumpartner das Ja-Wort in einem Märchenschloss zu geben. Damit Brautpaare diese romantische Vorstellung in die Tat umsetzen können, bietet die Stadt Illertissen seit 2015 Trauungen im Vöhlinschloss an. Aber nun ist Schluss: Ab dem kommenden Jahr wird es keine Hochzeitszeremonien im Illertisser Wahrzeichen mehr geben. Dies teilte Klaus Herrmann, der Leiter des Standesamts, kürzlich in einer Sitzung des Stadtrats mit. Der Grund: Die Nachfrage sei verschwindend gering. Und wenn mal jemand nach so einer Märchenhochzeit fragt, dann sind das größtenteils Auswärtige.

Man habe die Trauungen im Schloss damals aber vor allem für die Illertisser anbieten wollen, sagte Herrmann auf Anfrage unserer Zeitung. Die meisten Bräute und Bräutigame aus der Vöhlinstadt lassen die Offerte jedoch links liegen. Die Zahlen sprechen für sich – oder eben dagegen: Im Jahr 2016 haben die Mitarbeiter des Standesamts 123 Paare getraut, zehn davon im Schloss. Und von diesen waren acht nicht aus Illertissen. Heuer haben bislang 95 Zeremonien stattgefunden, neun davon im Schloss und sechs davon mit Auswärtigen. „Das passt von der Relation her nicht“, sagte Herrmann. Der personelle Aufwand, den das Amt für Trauungen im Schloss betreiben muss, stehe in keinem Verhältnis zu der kleinen Nachfrage. Für eine Zeremonie im Barocksaal müsse einer der drei Standesbeamten insgesamt etwa zwei Stunden Zeit einplanen: Dazu gehören der Weg vom Rathaus zum Schloss und etwaige Vorbereitungen im Saal. Und dann müsse der Mitarbeiter warten, bis die Hochzeitsgäste die Räume verlassen haben. Im Trauzimmer im Rathaus sei das alles weniger aufwendig.

Aber trotzdem schön: Das ist aus Sicht Herrmanns auch der Grund für die mangelnde Nachfrage nach Schloss-Hochzeiten – viele Illertisser wüssten nämlich um das schöne Trauzimmer im Rathaus. Mit seinen Schnitzereien gehöre der Raum durchaus zu den repräsentativeren in der Region. Und dann ist da noch die Sache mit dem Preis.

Wer sich im Trauzimmer das Ja-Wort gibt, muss dafür eine Gebühr von 50 Euro bezahlen. Im Barocksaal ist das Heiraten teurer: 180 Euro werden fällig, dazu kommt eine Kaution. Hintergrund ist, dass die Stadt die Räume vom Heimatverein mieten muss.

Oder besser: Musste. Denn die Ära der Hochzeitszeremonien im Schloss ist bereits vorüber. Heuer sind keine weiteren Trauungen vorgesehen. In den Wintermonaten wurden sie ohnehin nicht angeboten, so Herrmann. Wegen der Heizung. „Dann bräuchten wir einen noch größeren Vorlauf.“