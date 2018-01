2018-01-20 00:32:24.0

Stadt würde Bäckermobil begrüßen

Wie es in Illerberg weitergehen könnte

Seit die Illerberger Bäckerei geschlossen hat, können die Einwohner keine Semmeln, Brot und Brezen mehr vor Ort kaufen. Nun zeichnet sich, wie berichtet, eine Lösung ab: Wie Max Brenner von der gleichnamigen Bäckerei aus Senden auf Anfrage mitteilte, sind Überlegungen im Gange, Illerberg in das Verkaufsnetz beziehungsweise die Verkaufstour einzuschließen. Nötig dafür wäre ein günstiger Standort für das Verkaufsmobil.

Vöhringens Bürgermeister Karl Janson sagt dazu: „Es wäre sehr erfreulich, wenn die Bäckerei Brenner aus Senden auf ihrer Verkaufstour mit dem Verkaufsmobil durch den Landkreis auch in Illerberg Station machen würde.“ Dass die Illerberger wieder eine Gelegenheit bekommen, Backwaren vor Ort kaufen zu können, wäre auch in seinem Sinne. Wie er sagt, sei es von der Stadt zielgerichtet unterstützt worden, wieder einen Bäcker für den Ortsteil gewinnen zu können. „Ich bin selbst aktiv geworden, um alle Möglichkeiten abzuklopfen“, sagt Janson, der gleichzeitig Vorsitzender des Vöhringer Gewerbevereins ist. Denn die Problematik der Nahversorgung sei ihm durchaus bekannt.

Jedoch weist er auch darauf hin, dass zum Beispiel die Einrichtung eines Lebensmittelladens nach relativ kurzem Anlauf wieder gescheitert ist. Natürlich wäre es in kleinen Orten erfreulich, wenn es möglichst viele Angebote vor Ort geben würde – etwa eine Bäckerei, einen Metzger, Lebensmittelladen, Arzt, Kindergarten, eine Bank, Schule und ärztliche Versorgung. In Illerberg etwa gibt es eine seit Jahrzehnten ansässige, beliebte Metzgerei. Man müsse aber auch das heute veränderte Verbraucherverhalten in Betracht ziehen, so Janson. Die Illerberger fahren seiner Ansicht nach schon seit Jahren nach Weißenhorn oder Vöhringen zum Einkaufen – „Die steigende Mobilität macht dies möglich.“ (ub)