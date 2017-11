2017-11-02 07:00:00.0

Vöhringen Stadtzentrum wird zum Messegelände

Der Vöhringer Gewerbeverein richtet am Wochenende eine Herbstausstellung aus. Unter dem Motto „Haus–Familie–Freizeit“ präsentieren sich nicht nur Betriebe aus der Region. Von Ursula Katharina Balken

Die Wirtschaft in Vöhringen hat einiges zu bieten – das wollen Händler, Handwerker und Dienstleister am kommenden Wochenende zeigen. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, findet im Wolfgang-Eychmüller-Haus sowie auf dem Hettstedter Platz die Herbstmesse „Haus–Familie–Freizeit“ statt. An beiden Tagen können sich Besucher in der Zeit von 10 bis 18 Uhr an zahlreichen Messeständen informieren.

Die Resonanz auf die Messe mit neuem Titel und neuem Angebot war enorm. „Wir sind völlig ausgebucht“, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Bürgermeister Karl Janson. Mit „wir“ meint er die Stadt Vöhringen und ihren Kooperationspartner Hubert Strutz von HRS-Messen in Erbach. Dass jeder Platz vergeben ist, freut Janson besonders. Denn ein Anlauf, 2015 eine Messe in Vöhringen zu veranstalten, verlief wegen mangelnden Interesses von Handel und Gewerbe im Sande.

ANZEIGE

In diesem Jahr gibt sich der Gewerbeverein optimistisch: „Die Stadt Vöhringen selbst ist ein starker und zukunftsfähiger Wirtschafts- und Industriestandort in der Region Donau-Iller“, sagt Janson. Bestückt wird die Ausstellung aber nicht nur von Vöhringer Geschäften und Betrieben, sondern auch von Firmen, die aus dem weiteren Umkreis kommen. „Branchenvielfalt, aktuelle Informationen, aber auch Fun, Spaß und Unterhaltung prägen diese Messe“, so der Bürgermeister.

Entsprechend dem Motto „Haus–Familie–Freizeit“ sollen unterschiedliche Themenbereiche abgedeckt werden. Unter dem Schlagwort „Haus“ können sich Besucher etwa über die Themen Innenausbau, Heizung, Sanitär, Klima, Einrichtungen, Küchentechnik und moderne Sicherheitsanlagen informieren.

Um Mode, Schmuck, Accessoires fürs Bad, Feinkost und gesunde Ernährung geht es beim Thema „Familie“. Informationen rund um den Bereich Gesundheit, zu dem Wellness, Fitness und Sport gehören, ergänzen das Angebot.

Unter dem Motto „Freizeit“ werden Flug-, Bahn- und Busreisen angeboten. Das Außengelände soll sich in einen großen Autosalon verwandeln. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr können die Besucher bei einer Modenschau außerdem erfahren, welche Trends für Herbst und Winter angesagt sind. Eine Stunde später, um 16 Uhr, gibt es aktuelle Trachten auf der Bühne zu sehen. Für die kleinen Besucher werden Bastelecken eingerichtet. Auch Kinderschminken steht auf dem Programm.