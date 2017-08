2017-08-28 00:33:34.0

Wasser Starkregen überflutet Straßen

Ein Gewitter ist gestern Nachmittag durch die Region gezogen. Schwerpunkte waren in Illertissen und Altenstadt – im Markt hatten die Feuerwehrleute einiges zu tun Von Jens Carsten

Plötzlich verfinsterte sich der Himmel, es begann wie aus Eimern zu schütten und auch Hagelkörner: Gestern Nachmittag ist ein Unwetter durch die Region gefegt. Betroffen war nach Angaben von Kreisbrandrat Bernhard Schmidt vor allem der südliche Landkreis Neu-Ulm: „Wir hatten eine Unwetterwarnung.“ Vor allem in Altenstadt und Illertissen regnete es stark. Einige Straßen wurden überschwemmt, die Feuerwehren mussten ausrücken. Zu größeren Schäden kam es nicht.

Zwölf Liter Wasser pro Quadratmeter: Diese Niederschlagsmenge hat Kreisbrandrat Schmidt gestern an seinem Wohnort in Illertissen innerhalb von kurzer Zeit gemessen. Bei solch kräftigen Schauern sei es klar, dass die Kanalisationen die Wassermassen hier und da nicht aufnehmen könnten. Dann sammelten sich die Niederschläge kurzzeitig auf den Straßen. So wie gestern zum Beispiel im Altenstadter Ortsteil Illereichen. Dort liefen zwei Autobahn-Unterführungen voll Wasser. Zudem wurden laut Schmidt zwei umgestürzte Bäume gemeldet und auch eine Stromleitung sei betroffen gewesen. In Untereichen war die Durchgangsstraße kurzzeitig überflutet: Nach starken Regenfällen und Hagelschauern staute sich das Wasser wegen verstopfter Kanaleinflüsse auf der Fahrbahn. Zu gefährlichen Verkehrssituationen kam es dadurch offenbar nicht: Die meisten Autofahrer hätten sich den Wasserfluten angepasst und ihr Tempo vermindert, teilte eine Augenzeugin mit.

In Illertissen regnete es zwar heftig, dramatische Situationen wurden bis zum späten Nachmittag jedoch nicht registriert, so Schmidt. Bei Unwettern könne sich die Lage in zwei nahe gelegenen Orten völlig unterschiedlich darstellen. Schmidt spricht von „Gewitterzellen“. Dass versiegelte Verkehrsflächen im Zuge von Unwettern überflutet werden, komme immer wieder vor: „Das ist ganz normal.“ Die Kanalisationen seien dann überfordert, die Überschwemmungen allerdings dann meist nicht von Dauer. „Das fließt nach und nach ab.“