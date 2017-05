2017-05-14 10:00:00.0

Unterallgäu Startschuss für die Badesaison

In der Hoffnung auf wärmere Temperaturen wollen zahlreiche Freibäder im diesem Monat noch ihre Pforten öffnen. Wo das der Fall sein wird – hier ein Überblick.

Obwohl in jüngster Zeit noch Regen das Wetter bei uns bestimmte, wollen im Mai die ersten Freibäder in die neue Badesaison starten. Hier ein Überblick über Öffnungszeiten, Eintrittspreise und geplante Neuerungen.

Memmingen Voraussichtlich ab 20. Mai ist das Memminger Freibad täglich wieder von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 2,30 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche einen Euro. „Feierabend-Schwimmer“ zahlen ab 17 Uhr nur noch knapp die Hälfte. Auf der Liegewiese gibt es in der neuen Badesaison eine zweite hölzerne Umkleidekabine. Außerdem wurde für die jungen Badegäste eine neue Spielkombination angeschafft. Das Gerät besteht aus zwei Holztürmen, einer Hängebrücke und einer Rutsche und bietet zudem viele Klettermöglichkeiten.

Kirchdorf Das Kirchdorfer Freibad will möglichst zeitnah eröffnen. Sobald das Wetter einigermaßen mitspielt, können sich Wasserratten wieder in dem Freizeitbad vergnügen. Geöffnet ist es täglich von 9 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter verkürzen sich die Öffnungszeiten von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Wer sich nicht sicher ist, wie das Bad geöffnet hat, kann sich unter einer Info-Telefonnummer oder auf der Internetseite des Freibads informieren. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben: Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro.

Ottobeuren In der Gemeinde Ottobeuren können Schwimmfreudige ab dem 13. Mai wieder ihre Bahnen ziehen. Bei schönem Wetter ist das Freibad von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bei Regen bleibt das Bad geschlossen. Zwei neue Spielgeräte sind im Ottobeurer Freibad dazugekommen: Eine große Wippe und eine sogenannte Vogelnestschaukel. Die Eintrittspreise haben sich nicht geändert. Erwachsene bezahlen für eine Tageskarte 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche 1,90 Euro.

Legau Das Naturfreibad in Legau macht seine Öffnung vom Wetter abhängig. Spätestens Ende Mai soll aber der Startschuss in die Badesaison fallen. Das chlorfreie Baden ist unter der Woche von 12 bis 20 Uhr möglich, an Wochenenden und in den Ferien von 11 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder und Jugendliche 1,60 Euro Eintritt.

Bad Grönenbach Je nach Wetterlage ist das Naturbad Bad Clevers in Bad Grönenbach ab Mitte Mai täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Bei Regen bleibt das Freibad geschlossen. Der Eintritt ist frei. Vom Förderverein „Naturfreibad Bad Clevers“ wurde zum Planschen eine neue „Bade-Krake“ angeschafft. Im August wird auf dem Minigolfplatz der Freibadanlage ein kleines Turnier stattfinden.

Besondere Bäderfeier im Sommer

Erkheim Das Erkheimer Freibad hat jeden Tag – auch bei schlechtem Wetter – von 10 bis 12 Uhr geöffnet. So kommen auch „Schlecht-Wetter-Schwimmer“ auf ihre Kosten. Bei Sonnenschein wird das Freibad erst um 20 Uhr geschlossen. Nur Mitglieder des Vereins „Freibad Markt Erkheim“ dürfen dort baden. Der Mitgliedsbeitrag wurde heuer etwas angepasst: Familien bezahlen einen Jahresbeitrag von 80 Euro, Einzelpersonen 40 Euro. Zum 80-jährigen Bestehen des Freibads wird es im Sommer ein Fest mit Bands und Weißwurstfrühstück geben. (csc)