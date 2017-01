2017-01-25 09:00:00.0

Vöhringen Stellungnahme: Stadt sieht Asyl-Stelle skeptisch

Vöhringer Verwaltung reagiert auf SPD-Antrag zur Unterstützung der Ehrenamtlichen. Sie kritisiert mangelnde Hilfe durch Bund und Länder bei der Integrationsarbeit. Von Ursula Katharina Balken

Im Gegensatz zum Vöhringer Freundeskreis Asyl, der sich für die Einrichtung einer Koordinationsstelle bei der Stadt für ehrenamtlich Tätige einsetzt, sieht die Stadt die bestehenden Strukturen für Beratung und Betreuung als ausreichend an. Das geht aus einer der IZ zugeleiteten Stellungnahme der Stadt hervor, die damit auf einen SPD-Antrag (wir berichteten) reagiert. In der Stellungnahme heißt es aber auch, dass sich die Kommunen mit dem Integrationsproblem allein gelassen fühlen, weil trotz wiederholter Forderungen der kommunalen Vertreter noch immer keine Zuwendungen des Bundes oder Landes für Integrationsaufgaben geleistet werden.

Gestern berichtete die IZ, dass der Freundeskreis Asyl eine Anlaufstelle im Rathaus für im Asylbereich tätigte Ehrenamtliche verlangt. Die Argumentation der Freundeskreis-Mitglieder: Die existierenden Strukturen deckten nicht alles ab, es gebe Betreuungsdefizite.

In einer Stellungnahme der Stadt heißt es, dass man sich durchaus bewusst sei, was von Ehrenamtlichen geleistet werde. Das sei „selbstloses Engagement im Sinne der mitmenschlichen Solidarität.“ Dieses Engagement sei unverzichtbar, denn ohne diese Zuwendung zu den Asylsuchenden wäre die humanitäre Hilfestellung für die ankommenden Flüchtlinge in dieser Qualität nicht möglich. Die Stadt verweist auf das, was der Freundeskreis alles leistet, angefangen bei Sprachkursen bis hin zu Kleiderspenden und begleitenden Gängen zu Behörden.

Vöhringer Verwaltung: Ehrenamtliche seien unverzichtbar

Die Aufgaben wären immens, „aber man darf den Helferkreis auch nicht überfordern und sie dürfen sich selbst nicht überfordern“, heißt es. Es gibt laut Stadt in der Verwaltung eine formale Ansprechpartnerin. Auch die Mitarbeiter im Bürgerbüro sind den Asylbewerbern wie Asylanten, die bereits als solche anerkannt worden sind, behilflich. Das Ordnungsamt leiste Hilfe, wenn Schutzbedürftige sich keinen eigenen Wohnraum leisten können. Zuständig sei das Ordnungsamt auch für Schutzbedürftige, die im Wege des Familiennachzugs mit Visum einreisen und keine Wohnung nachweisen können und damit obdachlos sind. Zunächst, heißt es von Seiten der Stadt, sei das Jobcenter und die Agentur für Arbeit zuständig. Außerdem gebe es darüber hinaus „gut funktionierende umfassende Beratungsstrukturen, sowohl für Flüchtlinge als auch für Migranten.“ Beim Landkreis sei eine Integrationskraft beschäftigt, die sich der Belange anerkannter Flüchtlinge annehme. Die Diakonie (in Vöhringen Träger in verschiedenen sozialen Bereichen) biete mit fünf Fachkräften spezielle Beratungsangebote für Asylbewerber und für anerkannte Asylsuchende. Die Beratungsangebote werden laut Diakonie gut angenommen – und seien „völlig ausreichend.“ In Vöhringen gebe es durchaus noch „genügend freie Kapazitäten.“ In Orten, in denen kommunale Koordinationsstellen eingerichtet sind, käme es oft zu Doppelberatungen oder Überschneidungen.

Freistaat muss Kommunen beteiligen

Angesprochen auf diese Stellen in Senden und Illertissen heißt es in der städtischen Stellungnahme, dass diese Personen in Ganztagesstellen befristet eingerichtet wurden. Der Landkreis hat eine 50-prozentige Stelle beim Ministerium für Arbeit und Soziales beantragt, aber eine Entscheidung steht noch aus. Da die Kommunen ihre Integrationsaufgaben erfüllen, müssen sie von Bund und Ländern die aufgewendeten Kosten ersetzt bekommen. „Es kann nicht sein“, so schließt die Stellungnahme, die morgen im Stadtrat vorliegen wird, „dass die Integrationskosten ausschließlich kommunalisiert werden. Der Freistaat muss die Kommunen an den Bundesmitteln von sieben Milliarden Euro beteiligen.“