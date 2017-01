2017-01-05 11:03:00.0

Vöhringen Stelzenmichels unerschütterlicher Glaube

Vöhringens evangelischer Pfarrer Jochen Teuffel ist tief beeindruckt von der Vita des früheren katholischen Pfarrers Johann Michael Feneberg, der aus dem Evangelium für das Evangelium lebte. Von Ursula Katharina Balken

Das Epitaph an der Südseite der Marienkirche, das Johann Michael Feneberg gewidmet ist, der von 1805 bis 1812 Seelsorger in der Gemeinde Vöhringen war und dort auch verstarb, rührt den evangelischen Pfarrer Jochen Teuffel besonders an. Der katholische Geistliche, wegen seiner Beinprothese auch Stelzenmichel genannt, lebte aus dem Evangelium heraus und sah seine Berufung darin, das Wort Gottes zu verkünden. In den Worten „Christus in uns“ sieht Teuffel die Gemeinsamkeit beider Konfessionen. „Das Evangelium ist Kraftquelle und zugleich Grundlage des Glaubens.“ Für Teuffel geht es beim Reformationsjahr um das Evangelium, die Basis für die katholischen wie evangelischen Christen.

Für das jüngst erschienene Buch „Gesichter und Geschichten der Reformation – 366 Lebensbilder aus allen Epochen“ hat Pfarrer Teuffel zwei Beiträge verfasst. Einen davon widmete er dem katholischen Geistlichen Feneberg. So schreibt Teuffel, „der Weg zur Gerechtigkeit ist der lebendige Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes: Christus für uns. Und der Weg zur Herrlichkeit ist die treue Anwendung der erlangten göttlichen Kraft, die uns um unseres Glaubens willen geschenkt ist – Christus in uns“. Teuffel beschreibt das Leben des katholischen Geistlichen, der durch einen Reitunfall sein Bein verlor.

Bereits 1856 erschien in dem Buch „Lebensbeschreibung christlicher Frauen und Männer“ ein Beitrag über das Leben von Pfarrer Feneberg – geschrieben von dem evangelischen Geistlichen Friedrich Wilhelm Bodemann aus Schmackenburg an der Elbe. „Bemerkenswert, dass man damals im hohen Norden auf den süddeutschen Geistlichen aufmerksam wurde“, sagt Pfarrer Teuffel.

Blickt Teuffel in die jüngere Geschichte der evangelischen Gemeinde in Vöhringen zurück, erinnert er an die Einweihung des neuen Gotteshauses. Das vormals katholisch geprägte Dorf Vöhringen erfuhr durch die Wieland-Werke eine Zuwanderung evangelischer Christen. Bis 1934 gab es keine Kirche, die Gottesdienste fanden in der Kantine der Wieland-Werke statt. Die Einweihung war eine besondere Herausforderung. Es wehte nicht nur die Kirchenfahne, sondern auch die mit Hakenkreuz war aufgezogen worden. „Es war ein besonderer Luther, dem damals gedacht wurde“, sagt Teuffel. Man machte aus ihm einen deutsch-religiösen Glaubenshelden im Dienst des Nationalsozialismus.“ Das kommentiert Teuffel so: „Es sollte uns eine Lehre sein für das Luther-Gedächtnis. Wir dürfen Luther nicht für eigene Ideen und Vorstellungen vereinnahmen.“ Denn Luther selbst sagte, „zuerst bitte ich, man wolle meinen Namen weglassen und sich nicht lutherisch, sondern Christ nennen“. Heute, so erklärt Pfarrer Teuffel, werden evangelische Kirchen, so sie neu entstanden sind, Christuskirche genannt.

Für Teuffel ist es wichtig, dass es beim Reformationsjubiläum um das Evangelium Jesu Christi geht. Martin Luther sollte als Zeuge des Evangeliums wahrgenommen werden. „Im Glauben an das eine Evangelium sind wir mit unseren katholischen Mitchristen verbunden.“

Als besondere Geste der Stadt bezeichnet Teuffel, dass das 500. Reformationsjubiläum mit drei offiziellen Veranstaltungen im Kulturzentrum „Wolfgang-Eychmüller-Haus“ bedacht wird. So findet am 3. März eine Ausstellung von Andrea E. Sroka statt, „Luther im Netz“. In Collagen durchleuchtet die Künstlerin von den Anfängen bis zur Gegenwart Bild und Bibel als Medienereignis.

Dann gibt es am 11. März das Musical „Luther – der Rebell Gottes“. Es ist eine Auseinandersetzung widerstreitender Lehren und Konfessionen mit kraftvoller Musik.

Am 14. März widmet sich die Vöhringer Lesung „Katharina von Bora – die Professionen der Frau Luther“.

Die Lesung wird in szenischem Rahmen stattfinden, eine humorvolle Hommage an die Frau an Luthers Seite, angereichert mit Film- und Fotoeinspielungen.

Dann wird es noch zwei zentrale Veranstaltungen geben. Das eine ist die Luther-Tour, die die vier evangelischen Gemeinden aus Illertissen, Senden, Weißenhorn und Vöhringen am 23. September zu einem Gottesdienst in der evangelischen Vöhringer Kirche vereint und am Reformationstag, 31. Oktober, findet ein Gottesdienst statt mit anschließendem Empfang im Gemeindehaus.