Marktrat I Sterben in Klosterbeuren wird teurer

Einheitliche Friedhofsgebühren für Babenhausen und den Ortsteil beschlossen Von Fritz Settele

Da die bisher unterschiedlichen Gebühren für die Friedhöfe in Babenhausen und im Ortsteil Klosterbeuren aus Gleichbehandlungsgründen auf einheitlichem Niveau sein müssen, wurden sie neu kalkuliert. Während ab 1. Januar die Grabgebühren in Babenhausen deshalb größtenteils sinken, ergeben sich für Klosterbeuren deutlich höhere Kosten. Die entsprechende Satzung dazu hat der Babenhauser Marktrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Erhöhung ist für den Klosterbeurer Marktrat Johannes Nägele „nicht nachvollziehbar“, schließlich würden doch auch unterschiedliche Grundstückspreise gelten und seit Jahren seien im Friedhof keine neuen Reihen oder Wege errichtet worden. Diesbezüglich machte Bürgermeister Göppel darauf aufmerksam, dass beispielsweise beim Kanal, obwohl dort in den vergangenen Jahren in Klosterbeuren viel investiert worden sei, die Babenhauser die gleichen Gebühren hätten zahlen müssen. Schließlich handle es sich bei der Gleichbehandlung aller Gemeindebürger um eine Forderung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands.

Die Klosterbeurerin Miriam Loder-Unglert verknüpfte einige Forderungen mit den Erhöhungen. So solle der Klosterbeurer Friedhof entsprechend gepflegt werden und die Toilettenanlage bei Beerdigungen geöffnet sein. Auch müssten die Friedhofstore neu lackiert werden. Sie versprach, dass die örtliche Metall verarbeitende Firma diese Aufgabe übernehme, wenn die Gemeinde für den entsprechenden Transport sorge.

Bürgermeister Göppel nannte auch einige Zahlenbeispiele aus der neuen Gebührensatzung. So erhöhen sich die Bestattungskosten für die Grabherstellung für Personen über zehn Jahren von bisher 360 auf nunmehr 703 Euro, während diejenigen für die Asche-Urnen sich von 215 auf 210 Euro verringern. Zudem werden Dienstleistungen während der Beerdigung um rund 20 Euro günstiger. Für Reiheneinzelgräber betragen die Grabgebühren für die Dauer der Nutzungszeit 182 Euro, für sogenannte Wahlgräber 273 Euro. Während Baumgräber mit 335 Euro veranschlagt werden, fallen für einen Platz in der Urnenstelengemeinschaftsanlage 612 Euro an. Die Leichenhausgebühr betrug bisher für Personen über zehn Jahren 138 Euro. Künftig werden pro angefangenem Tag 63 Euro verlangt. Die jährliche Friedhofsunterhaltsgebühr wird für Familiengräber von bisher 20 auf dann 38 Euro erhöht, für alle anderen Grabarten von 15 auf 29 Euro. Die ab 1. Januar geltende Gebührensatzung liegt auch im Rathaus aus.

Ilona Keller sprach von einer „heftigen Erhöhung“ für die Klosterbeurer. Sie schlug vor, diese „sozial verträglich in Stufen“ vorzunehmen. Dies hätte laut Göppel aber zur Folge, dass dann in Babenhausen in gleichem Maße höhere Gebühren verlangt werden müssten.

Letztendlich wurde die neue Friedhofsgebührensatzung gegen vier Stimmen aus den Reihen der Freien Wähler verabschiedet.