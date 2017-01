2017-01-24 09:00:00.0

Vöhringen Sternlichtkonzert: Es ist eine Musik, die unter die Haut geht

Sechs Künstler zeigen ihr Können von Rock bis Pop, von Musical bis Flötensolo. Ein Besuch im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Von Claudia Bader

Auf der Bühne des Wolfgang-Eychmüller-Hauses tobt ein Gewitter mit Blitz und Donner um ein verwunschenes Schloss. Vor der Leinwand verzaubern „die Schöne und das Biest“ im atemberaubenden Duett. Und schon findet sich das Publikum in den Katakomben der Pariser Oper wieder. Im mitreißenden Song „You raise me up“ wird es dann hell und die sechs „Sternlichter“ Jessica Conte, Tom Croèl, Edi Golja, Gottfried Schöllhorn, Johnny Krüger sowie Reinhold Ohmayer am E-Piano lassen den Funken der Begeisterung auf ihr Publikum überspringen.

In fesselnden Soli, Duetten, Trios und Quartetten entführten die sechs Künstler das Publikum am vergangenen Samstag im voll besetzten Saal durch unendlich wirkende Galaxien mit kleinen und großen Sternen zu mitreißenden Musical-Songs, bewegenden Balladen, rockig und poppig eingefärbten Ohrwürmern sowie unsterblichen Filmmelodien, die Emotionen weckten. Mal zärtlich und berührend, dann wieder temperamentvoll und mitreißend bot das „Sternlichtkonzert“ mehr als zwei Stunden lang einen Höhepunkt nach dem anderen. Jeder der sechs Künstler ist ein Talent – ob mit seiner Stimme oder am E-Piano, Schlagzeug, an der Trompete, Flöte oder E-Gitarre.

„Bei uns steht jeder vorne“, erklärte Tom Croèl, der vielen Zuschauern noch aus der ehemaligen Formation Voice4U bekannt ist.

Titanic-Feeling mitten in Vöhringen

Soli wie der Titanic-Hit „My heart will go on“, der Disney-Filmmelodie „Can you feel the love tonight“, einem berührenden „Mama“, dem Melancholie versprühenden Song „Candle in the wind“ von Elton John oder auch das Flöten- und Trompetensolo „Der einsame Hirte“ versprühten Emotion pur.

Bei den arktischen Temperaturen draußen weckten Italo-Hits wie „Tornero“, „Vivo per lei“ und „Piccola e fragile“ Erinnerungen an den sonnigen Süden, bei denen man die frostigen Temperaturen in Deutschland für kurze Zeit vergessen konnte. Aber auch temperamentvolle Hits, die zum Mitwippen und -klatschen anregten, zum Beispiel „Crazy little thing called love“ und „Just a gigolo“ wärmten innerlich auf.

In Dreier-, Vierer- oder manchmal auch Fünferbesetzung mit exakt aufeinander abgestimmten Einsätzen verschmolzen die fünf unterschiedlichen Stimmen zu einem gewaltigen und gleichzeitig harmonischen Gesamtklang. Nicht nur das bekannte „Halleluja“ von Cohen löste Gänsehautfeeling aus.

Während Reinhold Ohmayer als einfühlsamer Begleiter am Piano immer wieder effektvolle Akzente setzte, entführten professionelle Video-Produktionen in Filmszenen, Musical-Kulissen und romantische Traumlandschaften.

Mit begeistertem und anhaltendem Applaus machte das Publikum dann unmissverständlich klar, dass der Hit „Memory“ aus dem Musical „Cat“ noch nicht das Ende dieses Abends voll gesungener Leidenschaft und Emotionen sein konnte. Die Zuhörer erklatschten sich so zwei Zugaben, darunter der bewegende Song aus dem Musical „Sissy“, der vielen noch auf dem Heimweg nachklang.