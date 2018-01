2018-01-08 07:00:00.0

Osterberg Sternsinger von Osterberg sind jetzt TV-Stars

Das katholische Fernsehen begleitete die Ministranten auf ihrem Weg. Wie diese mit der Aufregung umgegangen sind. Von Regina Langhans

Dass sich das Fernsehen für Könige interessiert, das allein ist nichts Neues. Doch wenn es sich um die Heiligen Drei Könige handelt, die auf ihrem Weg durch Osterberg derartige mediale Aufmerksamkeit genießen konnten, ist das für den 817-Einwohner-Ort schon eine kleine Sensation. Regina Straub, die als Ministrantenmutter mit Unterstützung von Bettina Fackler und Doris Käufler die Sternsingeraktion für den Dreikönigstag am 6. Januar organisiert hat, sagte hinterher: „Letztlich war die Aufregung größer als der zusätzliche Aufwand.“

Nun seien die unterwegs gefilmten Gruppen stolz und glücklich, weil sie alles „souverän“ gemeistert haben, so Straub. Immerhin verfügten die älteren Ministranten über gewisse Übung, um Gottes Segen an die Türen zu schreiben und Spenden zu sammeln für Kinder in armen Ländern. Heuer waren sie in Osterberg mit fünf und im Ortsteil Weiler mit drei Gruppen unterwegs.

ANZEIGE

Los ging die ganze Aufregung allerdings schon mit dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Denn das Fernsehteam fertigte dort einen Mitschnitt davon an, wie Pfarrer Benjamin Beck – der das Ganze angestoßen hatte – Weihrauch und Myrrhe segnete und die 31 Könige und Sternträger aussandte. Die festliche Messfeier bot ein farbiges bewegtes Bild, indem die Sternsinger die Ministrantendienste übernahmen. Und die als Balthasar dunkel geschminkte Lora-Joy sich sogar an die Orgel setzte, um das Sternsingerlied zu begleiten.

Dann zogen die Könige in Gruppen los, wobei die Kameraleute zwei von ihnen ein Stück weit begleiteten. Unter anderem klopften sie bei der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Gerlinde Pistel an. Diese erzählt, was sie erlebt hat: „Das Fernsehen hatte sich angekündigt, daher waren wir schon neugierig und gespannt.“ Sie habe die Sternsinger traditionell an ihre Krippe geführt, wo diese das Lied und ihre selbstverfassten Texte vorgetragen und Weihrauchkörner verschenkt hätten. Auch der abgekürzte Segen 20* C+M+B*18 sei nun über der Haustüre zu lesen. Der lateinische Text lautet „Christus Mansionem Benedicat“, was zu Deutsch heißt: Christus segne dieses Haus. Auch ein Interview wurde geführt, wobei sie erzählte, dass für sie der Sternsingerbesuch zur Weihnachtszeit dazugehöre. Pistel findet, die Aktion würde der Jugend heute besser nahegebracht als früher.

Tatsächlich schienen Könige und Sternträger bestens vorbereitet auf die Fragen des Fernsehteams. Lora-Joy, eigentlich Pianistin, hatte schon beim Orgelspiel zum Sternsingerlied ihre Aufregung zu bewältigen gewusst, sodass sie sich bei den Antworten nur „ein bisschen komisch“ gefühlt habe. Ihre gesammelten Spenden würden mithelfen, dass arme Kinder nicht arbeiten müssten. „Da habe ich hinterher ein gutes Gefühl“, sagte sie. Als Kommunionkind ist Lisa Blechschmidt erstmals dabei und zählt somit zu den Kleinen, die die Sterne tragen. Klar, dass sie bei der doppelten Premiere aufgeregt war. Doch dann sei es ihr nicht schwer gefallen zu sagen, dass ihr alles „großen Spaß mache“. Vom Rummel ums Fernsehen ganz unbeeindruckt zeigte sich der 13-jährige David Straub: „Wir laufen doch für den guten Zweck.“ Auch bei Kamerabegleitung gehe für ihn alles seinen normalen Gang. Dagegen hielt Pia Hagmann eine gewisse Anspannung für berechtigt: „Ich war schon aufgeregt, schließlich kann uns bei der Sendung jeder sehen.“

Speziell fürs Fernsehen wurde nicht geübt, wie Regina Straub sagt. Die Vorbereitung mit Workshop, zwei Treffen fürs Organisieren und eines für den Ablauf in der Kirche hätte es so oder so gegeben.