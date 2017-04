2017-04-15 17:03:00.0

Vöhringen Strampeln wie vor 30 Jahren

Warum sich der leidenschaftliche Radfahrer Ludwig Schrapp aus Illerberg bis heute leidenschaftlich gerne seinen alten „Sturzring“ aufsetzt. Von Felicitas Macketanz

Ludwig Schrapps Fahrradgeschäft ist bis zur Decke gefüllt mit Rädern in allen Variationen: Rennräder, Mountainbikes, Damenräder und vor allem Retro-Fahrräder. Für die hat der 63-Jährige nämlich ein besonderes Faible.

Regelmäßig veranstaltet Schrapp die Rottal-Classic, eine Retro-Radtourenfahrt für Fahrradliebhaber wie er einer ist. Der Fahrradverkäufer geht dabei in seinem alten grünen Original-Wolltrikot von Francesco Moser, dem einstigen Profi-Rennradler aus Italien, und einem „Sturzring“ an den Start. Dieser ist ein Relikt aus alten Zeiten. Farbige Kunststoff-Riemen sollen den Schädel schützen, dazwischen ist Luft und am Kinn wird der Vorgänger der Fahrradhelme verschlossen. Vor genau 33 Jahren hatte Schrapp das kratzige Trikot – jedoch keinen Sturzring – schon an und sich fotografieren lassen. Das Bild ziert heute das Faltblatt der Classic-Touren.

Bis heute dreht sich im Leben des drahtigen Mannes mit den grauen Haaren alles ums Radeln: Im Jahr legt er mehr als 22000 Kilometer mit dem Drahtesel zurück. Zum Vergleich: Von Illerberg nach Moskau sind es etwa 2400 Kilometer, bis nach Südafrika sind es knapp 14000 Kilometer. Unter den 22000 gefahrenen Kilometern von Schrapp sind fünf Marathon-Fahrten mit jeweils mehr als 200 Kilometern oder 7000 Kilometer, die er nur mit den sogenannten Radtourenfahrten zurücklegt. In diesem Jahr hat der 63-Jährige bereits die 5000-Kilometermarke geknackt. Regelmäßig reist er an die Riviera, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Aus Italien stammt auch Schrapps Idee für die Ausfahrten.

Der „Gran Fondo“, der Radmarathon für Jedermann in Italien, habe ihn inspiriert. „Früher gab es in Italien sogar Rotwein an den Stationen“, sagt er und schmunzelt. Der Hobbyradler habe irgendwann angefangen, alte Räder zu sammeln und hat sie teilweise selbst zusammengebaut. So hat er über die Jahre einiges Zubehör angehäuft.

Damit ein Fahrrad wirklich retro ist, muss es einigen Vorgaben entsprechen. Laut Schrapp muss es einen Stahlrahmen und einen Rahmenschalthebel haben. Außerdem müssen an den Retro-Rad-Pedalen Riemen und die Züge der Bremsen müssen über den Lenker hinausgeschwungen sein. Retro-Räder sind Schrapp zufolge etwa 30 Jahre alt.

Seine Rennräder hat sich der Hobbyradler nach und nach selbst zusammengebaut, sich die handwerklichen Fähigkeiten mit der Zeit angeeignet, sodass sein Fahrrad-Geschäft irgendwann neben seiner eigentlichen Tätigkeit bei Wieland in Vöhringen „nebenher lief“. Das ist nun knapp 40 Jahre her. „Ich bin da rein gewachsen“, sagt er.

Seither hat sich einiges getan. Die Räder füllen den Laden des gebürtigen Emershofers, der vor mehr als 40 Jahren der Liebe wegen nach Illerberg kam. Heuer findet die Rottal-Classic zum vierten Mal im Rahmen des Sportpark-Sommerfestes statt. E-Bikes sind nicht erlaubt, alle anderen Räder schon. Es gibt zwei Strecken zur Auswahl: 120 Kilometer oder 80 Kilometer. „Im Schnitt fahren wir so 27 Stundenkilometer damit alle mitkommen“, erklärt der passionierte Radfahrer.

Die 80 Kilometer lange Route führt an Dietenheim, Balzheim und Erolzheim vorbei, die längere an Illerrieden, Schwendi und Rot an der Rot. Die Radsportler werden Essen und Trinken versorgt. Für die Touren können bei Schrapp Retro-Räder ausgeliehen werden. Etwa 40 Leute radelten im Schnitt mit, sagt der Organisator. Der große Andrang blieb bisher jedoch aus. Ob sich das dieses Jahr ändern wird, zeigt sich am 24. Juni in Vöhringen.

Rottal-Classic Die Radtourenfahrt findet am Samstag, 24. Juni, ab 10 Uhr in Vöhringen statt.