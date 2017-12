2017-12-16 07:00:00.0

Vöhringen Straßenausbau abgesegnet

Stadtrat stimmt Sanierungsprogramm der kommenden Jahre zu. Was geplant ist.

Der Stadtrat hat in jüngster Sitzung die Weichen für den Straßenausbau für die Jahre 2018 bis 2021 gestellt. Hoffnungen, dass die Alte Poliere schon im kommenden Jahr ausgebaut wird, erfüllten sich nicht. Das liege nach Angaben der Stadtverwaltung daran, dass noch keine endgültige Konzeption über die Gestaltung des Areals vorliegt. Dafür wird die Neugestaltung der Bahnhofstraße im kommenden Jahr angepeilt. Eine Übersicht über die anstehenden Bauvorhaben:

Im Jahr 2018 werden Meisenweg, Möslegasse, die Erschließungsstraße Carl-Benz-Straße und die Bahnhofstraße ausgebaut, beziehungsweise neu gestaltet. Außerdem steht die Brückensanierung in der Waldseestraße und am Aussiedlerhof Stegmann auf dem Programm. Im Jahr 2019 wird der Belag in der Illerzeller Straße vom Einmündungsbereich Frauenstraße bis zum Einmündungsbereich Reiherstraße erneuert. Außerdem steht die Planung zur Aufwertung des Stadtcenters an. Im Jahr 2020 geht es um die Aufplanung der Alten Poliere, eine mögliche Ausführung ist für 2021 vorgesehen. Der Ausbau des Friedhofgässchens und der Friedensstraße sowie der Ausbau der Straße Beim Kreuz stehen ebenfalls an.

Für die Jahre ab 2021 wurden unter anderem die Straße Im Steig, der erste und zweite Bauabschnitt der Herbststraße sowie der Ausbau der Ulmer Straße zwischen der Straße Zur Säge bis zur Straße Am kurzen Bach ins Ausbauprogramm mit aufgenommen. (ub)