2018-02-05 10:38:00.0

Vöhringen Stummfilmkonzert in Vöhringen: Stan, Ollie und der Mann am Flügel

Stephan Graf von Bothmer gastierte mit einem Stummfilmkonzert in Vöhringen. Von Ursula Katharina Balken

Entertainment in der heutigen Zeit braucht Ideen. Recht erfolgreich sind im Moment die Stummfilmkonzerte, mit denen Stephan Graf von Bothmer durch die Lande tourt. Nun war er im Rahmen des Kulturabonnements zu Gast im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus. Der Pianist und Komponist holt alte Stummfilme aus der Mottenkiste, unter denen sich durchaus Preziosen befinden, und vertont diese mit Musik, die einer Mischung aus Klassik und Moderne gleichkommt. Das stellt eine Abwechslung dar angesichts der Flut an Filmen, welche die Genres Krimi und Sciencefiction bedienen.

Das Komiker-Duo Stan Laurel und Oliver Hardy als „Stan & Ollie“ – in Deutschland bekannt als „Dick & Doof“ – erlebte so auf der bühnengroßen Leinwand im Kulturzentrum ein Comeback. Am Flügel: Stephan von Bothmer, der düstere Thriller ebenso musikalisch zu untermalen weiß wie Slapstick und Comedy. Er spielte dramatisch, farbig, wagemutig und laut.

Der Beginn des Konzerts allerdings war gewöhnungsbedürftig. Einerseits warteten die Zuschauer im ausverkauften Haus auf das legendäre Duo aus den USA, das auch heute noch zu belustigen weiß, andererseits erging sich Bothmer in einem Witz und im Warum und Weshalb dieser Konzerte, was etwas langatmig wirkte. Doch dann flimmerten im wahrsten Sinne des Wortes die ersten Werbespots von anno dazumal über die Leinwand. Es durfte gelacht werden – und das taten die Zuschauer ausgiebig. Denn der tollpatschige Stan mit seiner Verzweiflungsmiene und Ollie, der wohlgenährte und ein bisschen besserwissend agierende Partner, gelten nicht umsonst als eine der erfolgreichsten Komiker der Filmgeschichte. Übrigens: Die beiden waren nicht nur zu Stummfilmzeiten berühmt. Sie setzten ihre Erfolge auch fort, als der Tonfilm längst seinen Siegeszug in den Kinos angetreten hatte. Es gibt mehrere deutsche Synchronfassungen.

Stan Laurel war der findige Kopf, dem die Ideen für Slapstick nur so zuflogen. Es gibt einige Running Gags und das Duo spielte nach dem Motto „wie du mir, so ich dir.“ Wenig Glück haben sie etwa in ihren Rollen als Christbaumverkäufer: Sie richten ein Chaos an, es bleibt fast kein Stein auf dem anderen und immer, wenn man glaubt, jetzt ist’s aber genug, wird ein Gag drauf gesetzt. Bekannt ist auch die Szene, in der die beiden auf einem Baugerüst in luftiger Höhe balancieren. Zum Schluss gab es in Vöhringen Beifall für einen heiteren Filmabend.