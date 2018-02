2018-02-01 12:00:00.0

Vöhringen Sturm auf das Vöhringer Rathaus

Von Kinderumzug bis Narrentreiben: Am Gumpigen Donnerstag ist in der Stadt wieder einiges geboten. Veranstalter und Verwaltung sind bereits gewappnet. Von Ursula Katharina Balken

Es gibt wohl nicht mehr viele Menschen in Vöhringen, die sich an die goldenen Zeiten des Faschings erinnern. Denn die Gemeinde an der Iller galt in der Vergangenheit als Faschingshochburg. Aus der gesamten Umgebung strömten die Narren in den Ort. Jetzt scheint sich die alte Freude am Fasching wiederzubeleben, wenn auch in anderer Form. So gibt es am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, wieder einen bunten Gaudiwurm, der von Kindern der Stadt aber auch mit Gästen von auswärts veranstaltet wird.

Um das Rathaus vor der Belagerung der Narren zu schützen, überraschte Bürgermeister Karl Janson in der Vergangenheit immer wieder mit kreativen Ideen. So verwandelte er das Gebäude etwa in eine Trutzburg. Geholfen hat das allerdings nichts. Den Wasamolle, die Brauchtumsgruppe aus Illerberg, ist die Übernahme des Machtzentrums der Stadt noch immer gelungen.

Start des munteren Treibens ist am Donnerstag, 8. Februar, um 15.30 Uhr auf der Straße „Kirchplatz“, dort formiert sich der Umzug mit den Mädchen und Buben aus den Kindertagesstätten, aufgelockert von Narrenzünften und Musikkapellen. Nach dem Umzug beginnt der Sturm aufs Rathaus. Ist dieses in Narrenhand, wird auf dem Hettstedter Platz weiter gefeiert. Für heiße Getränke und Faschingsgebäck ist gesorgt. Ein besonderer Magnet war in den vergangenen Jahren die Bar des Akkordeon-Clubs Vöhringen, die während des Umzugs von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist und dann wieder von 21 Uhr an. Auch gibt es wieder das Molle-Zelt auf dem Parkplatz zwischen Kirche und Kulturzentrum.

Für die Sicherheit während der Veranstaltungen ist laut Bürgermeister Karl Janson gesorgt. In Abstimmung mit der Polizei seien Rettungs- und Sanitätsdienste präventiv vor Ort. Ein privates Sicherheitsunternehmen sei für das Narrentreiben verpflichtet worden. Wie der Bürgermeister sagt, handele es sich in Vöhringen um eine „Kleinveranstaltung“, was sich an den Besucherzahlen ablesen lasse. Auch in der Vergangenheit habe es – bis auf vereinzelte Streitigkeiten oder betrunkene Besucher – keine besonderen Vorfälle gegeben.

Der Kinderumzug wird federführend von der Feuerwehr Vöhringen begleitet. Die nötigen Absperrungen sind bereits festgelegt. Da keine motorisierten Faschingswagen beim Kinderumzug mit dabei sind, „besteht keine besondere Gefährdung für Leib und Leben oder welcher Art auch immer“, so Janson. Sicherheitskonzepte und entsprechende Maßnahmen allein seien jedoch kein Garant für die absolute Sicherheit bei einer Veranstaltung.