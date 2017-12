2017-12-22 06:59:00.0

Oberschönegg Suche nach Vermisstem endet erfolgreich

Ein Suchtrupp entdeckte den 73-Jährigen am Mittwochabend.

Am Mittwoch ist ein 73-Jähriger aus Oberschönegg als vermisst gemeldet worden. Ein Suchtrupp fand den Mann am selben Abend auf einem Radweg zwischen Boos und Winterrieden. Wie die Polizei mitteilte, begann die koordinierte Suche am späten Vormittag, nachdem sich Verwandte bei der Polizei gemeldet hatten. An der Suche beteiligt waren neben Polizeistreifen und einem Diensthundeführer das Technischen Hilfswerk, die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberschönegg, Babenhausen und Klosterbeuren, eine Rettungshundestaffel sowie der Rettungsdienst. Gegen 19.30 Uhr wurde der vermisste Mann schließlich unverletzt aufgefunden und seinen Angehörigen übergeben.