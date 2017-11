2017-11-23 07:00:00.0

Ulm Tanzen wie in den Goldenen Zwanzigern

K!ar.Text zeigt euch ungewöhnliche Sportarten, die ihr in der Region ausprobieren könnt. Dieses Mal dreht sich alles um einen Tanzstil, der seine Blütezeit vor 90 Jahren hatte: Lindy Hop. Von Dorina Pascher

Spätestens im Sportunterricht hat jeder schon mal einen Fußball gekickt, einen Basketball im Korb versenkt und seine Bahnen im Schwimmbad gezogen. K!ar.Text testet für euch Sportarten etwas Abseits vom Mainstream. Alle vorgestellten Disziplinen könnt ihr hier in der Region problemlos ausprobieren. Dieses Mal stellen wir euch einen Tanz vor: Lindy Hop.

Foxtrott, Walzer, Cha-Cha-Cha: Nicht nur dem Namen nach sind diese Tänze Standard. Sie werden einmal im Tanzkurs gelernt und bei Hochzeiten oder diversen Familienfeierlichkeiten wieder ins Gedächtnis gerufen. Doch eigentlich kann Tanzen sehr viel mehr Spaß machen: nämlich dann, wenn keine vorgefertigter Tanzschritte auswendig gelernt werden müssen und die Tanzpartner sich nicht steif an den Händen klammern. Wer den Begriff Lindy Hop bei einem Videoportal eingibt, der sieht gleich: Das macht Spaß. Beschwingt wirbeln die Tänzer zu Swing-Musik, hüpfen lebhaft auf und ab. Doch auch wenn es leichtfüßig aussieht, so muss der Swing-Tanz gelernt werden.

ANZEIGE

Reinhild Rossmann ist eine der wenigen Lindy-Hop-Lehrerinnen in Ulm. Seit 1996 tanzt sie diesen Stil. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Rossmann. Denn anders als viele Tänze besticht Lindy Hop durch seine Authentizität. Das heißt: kein Hohlkreuz wie beim Tango und keine ausgestellten Beine wie beim Ballett. „Beim Lindy Hop ist nichts verkünstelt“, sagt die Tanzlehrerin. Dafür ist das sogenannte Bouncing eine der Grundzutaten des Lindy Hops. Dabei werden die Knie zum Rhythmus der Musik gebeugt und gestreckt.

Was den Tanzstil ebenfalls auszeichnet: die Improvisation. Wenn einmal die Grundschritte gelernt wurden, dann gibt es beim Lindy Hop keine vorgeschriebenen Schrittabläufe mehr. „Der Tanz wechselt von offenen zu geschlossenen Positionen“, erläutert Rossmann. Das bedeutet: In den geschlossenen Positionen tanzen die Partner gemeinsam Hand in Hand. In den offenen Positionen bewegt sich jeder für sich.

Nicht nur die freien Bewegungsabläufe kennzeichnen den Stil – auch in seiner Geschichte hebt er sich von anderen ab. „Sowohl Schwarze wie Weiße tanzten den Lindy Hop – da gab es keine Trennung“, sagt Rossmann. Er entstand Ende der 1920er Jahre in Amerika. In einem der größten Ballsäle, dem „Savoy Ballroom“, in Harlem entwickelte sich der Stil zu einem Massenphänomen. Egal ob jung oder alt, schwarz oder weiß, reich oder arm – der Lindy Hop vereinte die Tänzer quer durch alle Schichten. Bald schon entdeckte Hollywood den Tanzstil und brachte ihn in den 1930er Jahre auf die Leinwand: der Höhepunkt des Lindy Hop.

Doch dann kam der Zweite Weltkrieg. Viele Tänzer und Swing-Musiker wurden eingezogen. Die Szene löste sich auf. Einer ihrer berühmtesten Vertreter, Frankie Manning, überlebte den Krieg zwar, jobbte aber fortan nur noch als Postbote.

Erst in den 1980er Jahren kam das Revival. In Schweden, Amerika und London entdeckten Tänzer den Lindy Hop wieder, der vor allem durch alte Filmclips überliefert wurde. Der vergessene Stil erlebte einen neuen Aufschwung. Doch im Mainstream ist er noch lange nicht angekommen.

Lindy Hop gehört zu solchen Vintage-Tänzen wie Balboa oder Charleston, doch er ist immer noch wenigen bekannt. Das sei sehr schade, denn er könne sehr viel Spaß machen, davon ist Rossmann überzeugt. Die Voraussetzungen dafür: Man sollte Swing-Musik mögen und am besten einen Tanzpartner haben. Ansonsten gilt für die Lindy-Hop-Lehrerin Rossmann: „Wer laufen kann, kann auch tanzen.“

Tanzkurs Wer interessiert ist, Lindy Hop zu lernen, der kann sich bei Reinhild Rossmann über Schnupperstunden informieren. E-Mail: reinhild@strictlyswing.de.