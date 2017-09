2017-09-04 00:33:52.0

Veranstaltung Tausende Besucher shoppen in Neu-Ulm

Verkaufsoffener Sonntag, Töpfermarkt und Vespa-Ausstellung: In der Donaustadt ist viel geboten Von Annika Gonnermann

Konzentriert bearbeitet Lada den Lehm. Ihre Stirn liegt in Falten, der Blick ist konzentriert, ein paar blonde Strähnen fallen ihr ins Gesicht. Doch die stören nicht weiter. Ladas ganze Aufmerksamkeit gilt der Lehmfigur vor ihr auf dem Tisch. Die Grundschülerin hat soeben in mühevoller Kleinarbeit ein winziges Ohr geformt. Nun setzt die Siebenjährige es bedacht auf ihren bereits geformten Lehmhund. Ein wenig Feinjustierung, und schon ist Lada zufrieden. „Hunde sind meine Lieblingstiere“, erklärt sie und schaut entzückt. Jetzt noch ein Napf und das Kunstwerk ist vollbracht.

Lada ist eines von weit über 100 Kindern, die am Wochenende die Gelegenheit ergriffen haben, selbst einmal etwas mit Ton herzustellen. Beim Stand von „Thomy, dem Weltenbummler“, können sich Kinder im Grundschulalter und jünger künstlerisch betätigen – eine Neuheit auf dem inzwischen traditionellen Töpfermarkt in Neu-Ulm.

Doch nicht nur die Kleinen kommen auf ihre Kosten, auch für die großen Besucher hat die Stadt an diesem Wochenende mehrere Höhepunkte parat: Tausende Besucher werden vom verkaufsoffenen Sonntag, der Vespa-Ausstellung auf dem Rathausplatz sowie dem Töpfermarkt in Neu-Ulms Mitte angezogen. Bei herbstlichen Temperaturen schlendern sie zwischen den Ständen vor der Petruskirche. Egal, ob Nützliches wie Tassen oder Teller, Schönes wie Blumenvasen oder Kerzenhalter oder Künstlerisches wie Statuen und Windspiele – der Markt hat für alle Geschmäcker etwas zu bieten. Dabei können die Besucher die Waren von gelernten Töpfern aus nah und fern bewundern.

Zufrieden dürften auch Neu-Ulms Händler sein: Zahlreiche Menschen bummeln am Sonntag mit Einkaufstüten durch die Innenstadt – angelockt auch durch die verschiedenen Aktionen der Geschäfte. Auch die Vespa-Ausstellung im Rahmen des „Festa Italiana“ zieht an diesem Tag große und kleine Motorrad-Freunde und Design-Liebhaber an: Je mehr die Wolken im Laufe des Sonntagnachmittags der Sonne weichen, desto mehr füllt sich der Rathausplatz, auf dem zudem die „Eros Tribute Band“ italienische Stimmung verbreitet.