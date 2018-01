2018-01-23 06:17:00.0

Illertissen Tauwetter lässt Flüsse über Ufer treten

Der Kreisbrandrat warnt: Spaziergänger sollten achtsam sein.

Gerade erst hatte sich der Schnee auf dem Boden festgesetzt, schon schmilzt die weiße Pracht wieder dahin: Das lässt die Flusspegel ansteigen. Auch in der Region, für die eine Vorwarnung ausgegeben wurde, wie Kreisbrandrat Bernhard Schmidt am Montag auf Anfrage sagte. Die Iller und Donau würden hauptsächlich vom Niederschlag und der Schneeschmelze in den Alpen beeinflusst. Bisher sei dadurch jedoch nur die Meldestufe eins eingetreten. Dies bedeute, dass es an den großen Flüssen stellenweise zu „kleinen Ausuferungen“ kommen könne. Andere Gewässer, wie etwa die Roth, seien allein vom Niederschlag beeinflusst. Da der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage wenig Regen und milde Temperaturen vorausgesagt habe, seien auch dort keine großen Überschwemmungen zu befürchten, sagt Schmidt.

Für Spaziergänger oder Radfahrer an den Flüssen sieht der Kreisbrandrat keine große Gefahr. Er empfiehlt jedoch, genau hinzuschauen und stets vorsichtig zu sein. Auch wenn es noch nicht zu Unfällen gekommen sei, sollten die Bürger die Warnschilder an den Ufern beachten und Sperrungen nicht ignorieren. Selbst bei kleinen Überflutungen könnten Uferwege wegbrechen oder Objekte angespült werden, sagt Schmidt. (floho)