2018-02-02 09:59:00.0

Illertissen Technische Hilfe für die Lebenshilfe

30 angehende Industriemechaniker der Berufsschule Illertissen entwickeln einen Montageprozess für Donau-Iller-Werkstätten. Wie die Beschäftigen davon profitieren. Von Regina Langhans

Firmen leben von ihren Aufträgen. Das ist bei der Werkstatt der Lebenshilfe Donau Iller auf dem Gewerbegebiet an der Dietenheimer Straße in Illertissen nicht anders. Diese große Bestellung war gerne gesehen: 100000 Lüfterklappen sollen für eine Zulieferfirma für den Fahrzeugbau produziert werden. Keine leichte Aufgabe. Doch zum Glück gibt es nun Hilfe für die Lebenshilfe: 30 angehende Industriemechaniker der Berufsschule haben für die Fertigung der handtellergroßen Teile eine Montagehilfe konstruiert und gestern in der Werkstatt vorgestellt.

Die Erfindungen vereinfachen den Produktionsprozess für den Menschen mit Behinderung: Das sagte Roland Bader, Leiter der Lebenshilfe. Er zeigte sich hocherfreut über die Kooperation mit den Zwölftklässlern der Metallklasse. Davon profitierten alle, so Bader. „Es handelt sie um einen Erstauftrag, falls die Qualität passt, gibt es vielleicht Folgeaufträge.“ Die Aufgabe der Werkstätten liege darin, den Menschen Arbeit zu geben. Die Hilfestellung der Berufsschüler sei willkommen.

ANZEIGE

Zufrieden ist auch Berufsschulleiter Klaus Hlawatsch: Kooperation zwischen Schule und Ausbildungsbetrieben sei durch die Zusammenarbeit mit den Donau-Iller-Werkstätten nun erweitert worden. Dabei stehe das soziale Lernen im Vordergrund: „Es ist toll, wenn wir mit unserer Arbeit den Menschen etwas schenken können.“ Das Anfertigen der Montagehilfen – also Geräte, welche die Handarbeit bei der Produktion erleichtern – begleiteten die Berufsschullehrer Ludwig Rapp, Jürgen Kling und Martin Kleber. Sie loben die Motivation der Azubis: Diese hätten sich in den vergangenen zwei Monaten zusätzlich zu Schule und Arbeit dem Projekt gewidmet und dabei Kompetenz und Sachverstand bewiesen. Es seien mehrere Lösungen ausgearbeitet worden.

Die Inklusion, also die Teilhabe von menschen mit Handycap, teht für Werkstattleiter Markus Botzenhardt an vorderster Stelle: „Beim Entwerfen der Montaghilfen gab es so etwas wie Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe“, fand er. 30 Beschäftigte der Donau-Iller-Werkstätten würden von dem ausgearbeiteten Produktionsprozess profitieren.

Diesen führten die Schüler gestern anschaulich vor: Die fünf Arbeitsgruppen präsentierten die Stationen des Produktionsprozesses. Als erstes fertigten sie einen Montageplan samt der Anordnung der Stationen rund um die in der Mitte befindlichen Materialausgabe. „Das erspart häufiges Aufstehen“, erklärte Berufsschülerin Vanessa Mahmuti aus Leipheim. Die folgenden vier Arbeitsschritte widmeten sich dem Zusammenbau der Lüfterklappen, der durch Führungsschienen erleichtert wird. Farbige Markierungen helfen, dass die unterschiedlich großen Lamellen einfach und richtig eingesetzt werden. Auch die Qualitätskontrolleure bewiesen Erfindergeist: Das letzte lamellenteil kann nur dann eingefügt werden, wenn der Rest korrekt montiert ist. Das Produkt wird dann mit Ultraschall verschweißt.

Da die Berufsschüler in verschiedenen Betrieben arbeiten, mussten sie deren Vorgaben einkalkulieren, etwa bei Zeit und Arbeitsflächen. Ausbildungsmeister Alexander Wirth steht hinter dem Projekt, „weil die Azubis menschliche Kompetenzen erwerben könnten“. Und Jochen Langenwalter, Ausbildungsleiter bei einem anderen Unternehmen, sieht Positives: „Die Lehrlinge erkennen, ob sie wirklich fit sind.“