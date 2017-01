2017-01-29 18:00:00.0

Ulm Theater Ulm: Auf Liebe programmiert

Die Zukunftskomödie „Ab jetzt“ bietet im Großen Haus solide Unterhaltung. Von Marcus Golling

Mein Freund, der Roboter: Glaubt man den Prognosen, könnte das bald Realität werden. So groß sind die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ein Jahr ist es her, dass ein Computer im hochkomplexen Brettspiel Go gegen einen chinesischen Meister triumphierte. Längst wird der Einsatz von Robotern in der Altenpflege oder auch der Kindererziehung erwogen. Und Philosophen diskutieren schon darüber, ob man Maschinen, wenn sie uns Menschen immer ähnlicher werden, nicht irgendwann auch wie Menschen behandeln muss.

Meine Freundin, der Roboter: In Alan Ayckbourns Komödie „Ab jetzt“, die am Donnerstag im Großen Haus des Theaters Ulm Premiere hatte, ist das bereits Realität. Und eine ziemlich amüsante dazu. Die Handlung ist etwas verquer: Die dreht sich um den von einer künstlerischen Blockade betroffenen Komponisten Jerome. Sechs Jahre ist es her, dass seine Frau ihn mitsamt der Tochter verlassen hat – weil er in seinem künstlerischen Eifer sämtliche Äußerungen in der Wohnung mitschnitt und in seine Kompositionen einarbeitete. Seine einzige regelmäßige Gesellschaft ist ein Roboter vom Typ „Gou 300 F“, der auf ungeklärte Weise in seinen Besitz gekommen ist. Als seine Ex ihn zusammen mit einem Mitarbeiter des Jugendamts besuchen will, um ihm eventuell wieder Kontakt zu seiner Tochter zu gestatten, entwickelt Jerome einen Plan: Eine Hostess soll seine neue Lebensgefährtin spielen, um das Amt von seiner Solidität zu überzeugen. Doch als die wegen Jeromes Abhörwahn schnell wieder das Weite sucht, soll „Gou 300 F“ in die Bresche springen. Doch der Roboter humpelt nicht nur, er hat auch softwaremäßig einige Macken.

„Ab jetzt“ ist eine boulevardtaugliche Klamotte voller Verwirrung. Als Reflexion zum Thema „Zusammenleben mit Robotern“ taugt das 1987 uraufgeführte Stück allerdings nicht (mehr): Heute kann man mit seinem Smartphone ergiebigere Gespräche führen als mit „Gou 300 F“. Das haben auch Regisseurin Heike Frank und Ausstatterin Mona Hapke erkannt: Die Zukunft in der Ulmer Inszenierung kommt charmant altmodisch daher. Kostüme und Mobiliar könnten aus der Zeit der Uraufführung stammen, im Studio von Jerome gibt es statt Digitaltechnik betagte Bandmaschinen – und auch die Musik (Daniel Hatvani) ist eine Mischung aus den Klangcollagen der Musique concrète und Yello. Look und Sound sind schlüssig bei „Ab jetzt“.

Der Witz des Stückes besteht darin, dass es gleich zwei Doppelrollen bietet: In der ersten Hälfte spielt Christel Mayr den steifen Roboter und Franziska Reincke die nervöse Schauspielerin Zoe; nach der Pause ist Reincke der Roboter und Mayr Jeromes Ex-Frau Corinna. Beide lösen die Aufgabe überzeugend: natürlich als Menschen, mit herrlich eingefrorener Miene als „Gou 300 F“. Timo Ben Schöfer als Jerome bleibt im Schatten der beiden Frauen.

Trotz wirklich guter Momente: Hundertprozentig gelungen ist „Ab jetzt“ nicht. Vor allem in der ersten Hälfte fehlt es an Tempo und Körperlichkeit – was angesichts des großen Slapstick-Potenzials verwundert. Vielleicht tragen die Produktionsbedingungen eine Mitschuld: Nur rund drei Wochen konnte das Ensemble zusammen proben, weil zuerst Schöfer wegen Rückenproblemen ausfiel, dann die eigentlich als Zoe vorgesehene Sidonie von Krosigk wegen einer Kehlkopfentzündung – sie wird erst in ein paar Wochen bei „Ab jetzt“ einsteigen (wir berichteten). Wirklich witzig sind hingegen die vorproduzierten Videoanrufe von Jeromes Kumpel Lupus: Intendant Andreas von Studnitz (mit Langhaar-Perücke) hat sichtlich großen Spaß daran, sich vom Kind mit Spielzeug bewerfen und von AC/DC-Fans vermöbeln zu lassen.

Schade, dass Regisseurin Heike Frank so wenig aus den weiteren Ebenen der Komödie macht: Das kreative Ringen des Komponisten Jerome, das am Schluss von entscheidender Bedeutung ist, ist zuvor nicht spürbar. Und die Steilvorlage des Textes, dass rund um die Wohnung die Welt aus den Fugen geraten ist, nimmt die Regie nur mit ein paar über den Fernseher flackernden Trump-Erdogan-Pegida-Bildern auf. Die Zukunft und die Gegenwart werden in dieser Inszenierung keine Freunde. Trotzdem gibt es guten Applaus, sogar stürmischen für Christel Mayr und Franziska Reincke.

Termine Am 3., 8., 14., und 25. Februar. Karten unter theater.ulm.de.