Tragischer Moment im Jahr 2017

Löschkräfte blicken auf Einsätze zurück

Der Bucher Bürgermeister Roland Biesenberger zeigte sich beeindruckt von der Arbeit der Obenhauser und Dietershofer Feuerwehrleute: „Ihr seid eine schlagkräftige Truppe“, sagte er. „Da fast alle 28 aktiven Feuerwehrleute rund um die Uhr abrufbereit sind, können wir im Einsatzfall schnell reagieren und handeln“, mit diesen Worten bestätigte auch Kommandant Christian Ott die Alarmbereitschaft der Truppe. Acht Atemschutzträger unterstützen die Bucher Feuerwehr im Einsatzfall.

Wie wichtig die Wehren vor Ort sind, zeigten die unterschiedlichen Einsätze, zu denen die Feuerwehr gerufen wurde: drei Brände, technische Hilfeleistungen, Absperrungen, die Beseitigung einer Ölspur und zwei Verkehrsunfälle. Besonders dramatisch: In einen der Unfälle war ein Feuerwehrkamerad verwickelt, der dabei ums Leben kam. „Das war ein tragischer Moment für alle. So etwas möchte man nicht noch einmal erleben – aber dafür sind wir da“, erinnerte Kommandant Ott.

Bürgermeister Biesenberger betonte, dass sich die Gemeinde an die Verpflichtung halte, in allen Orten eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszustatten und zu unterhalten. Seit zwei Jahren ist das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) in Obenhausen im Einsatz. Auch andere Ortsfeuerwehren riefen nach neuen Löschfahrzeugen – doch der Haushalt der Gemeinde zeige Grenzen auf. „Durch die Verzögerung des Kindergartenneubaus in Buch sind die Baukosten um rund zehn Prozent gestiegen. Das macht bei einer Summe von vier Millionen Euro gleich zwei Feuerwehrautos aus“, erklärte der Bürgermeister. Er bedauerte, dass die Gannertshofer und Nordholzer Feuerwehr auf die neuen Fahrzeuge noch warten müssen.

Der Feuerwehrverein zählt 100 Mitglieder und 51 Ehrenmitglieder. Schwierigkeiten gebe es bei der Jugend, denn heutzutage sei es nicht einfach, Jugendliche zu finden, die sich langfristig an einen Verein binden, sagte Herbert Aberle, der Vorsitzende des Vereins. Er wünsche sich deshalb noch mehr Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2017 unterstützt eine weibliche Feuerwehrfrau die Löschkräfte. Aberles Meinung nach wäre es schön, wenn mehr Mädchen und Frauen Interesse an diesem Ehrenamt zeigen würden.

Dass sich in Obenhausen aber dennoch etwas tut, zeigt der neue Defibrillator: Im Vereinsheim hat er bereits seinen Platz gefunden. Auch in der Rothtalhalle, der Sparkasse in Buch, im Vereinsheim in Gannertshofen und Rennertshofen wird je ein Gerät angebracht. (zedo)