2017-01-12 00:35:31.0

Nachruf Trauer um Josef Fleschhut

Musiker auf Teneriffa gestorben

Plötzlich und unerwartet ist der in Kirchhaslach und Umgebung bekannte und beliebte Kirchenmusiker Josef Fleschhut (Jahrgang 1942) kürzlich auf Teneriffa verstorben. Am Samstag, 14. Januar, findet in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt ein Gottesdienst statt. Er beginnt um 18 Uhr und wird mit Live-Mitschnitten aus den Konzerten umrahmt, die Fleschhut in den Jahren 2001 bis 2012, jeweils am Pfingstsonntag, im Kirchhaslacher Gotteshaus gestaltet hat.

Dem von Pfarrer Joachim Dosch zelebrierten Gottesdienst geht um 17.40 Uhr eine Meditation mit der Einspielung eines Live-Mitschnitts vom Pfingstkonzert 2002 voraus.

Durch Vermittlung seines ehemaligen Schulfreunds Michael Pickl aus Illertissen hat Josef Fleschhuth die Schwarzbauer-Orgel in der Wallfahrtskirche Kirchhaslach nach ihrer aufwendigen Renovierung im Jahr 2001 mehr als zehn Jahre lang regelmäßig bei Benefizkonzerten für Orgel und Trompete in brillanter Weise zum Klingen gebracht. Der Erlös in Höhe von insgesamt mehr als 10000 Euro wurde für die Orgelrenovierung verwendet.

An der Staatlichen Hochschule für Musik in München studierte er das Fach Orgel. Im Anschluss an unterschiedliche kirchenmusikalische Zwischenstationen – unter anderem in St. Josef in Memmingen und St. Verena in Bad Wurzach – berief die Diözese Rottenburg-Stuttgart Fleschhut zum Diözesanmusikdirektor und gleichzeitig zum Direktor der Kirchenmusikschule Rottenburg. Dieser widmete sich ab 1991 auf Teneriffa dem Aufbau der Kirchenmusik und der Ausbildung von Kirchenmusikern und Organisten. Nach seinem plötzlichen Tod im Alter von 74 Jahren wurde Josef Fleschhut in seiner geliebten „Zweitheimat“ beigesetzt. (clb)