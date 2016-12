2016-12-24 00:32:52.0

Trauer um Theresia Vogt

Seniorchefin der Vogtmühlen gestorben

Unter großer Anteilnahme einer zahlreichen Trauergemeinde wurde Theresia Vogt, Seniorchefin der Vogtmühlen, zur letzten Ruhe auf dem Waldfriedhof geleitet. Vogt ist 96 Jahre alt geworden. In den siebzig Jahren hatte sie, seit sie aus Weißenhorn kommend in den Illertisser Traditionsbetrieb eingeheiratet hatte, wesentlichen Anteil daran, dass der seit 320 Jahren im Familienbesitz befindliche Mühlenbetrieb zu einem der größten und modernsten seiner Art in Süddeutschland ausgebaut wurde. Besonders auch nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 1980 war sie mit ihrer fröhlichen und bescheidenen Art sowohl bei Kunden und Lieferanten als auch bei der gesamten Belegschaft als Muster einer erfolgreichen schwäbischen Geschäftsfrau anerkannt und beliebt. Theresia Vogt hinterlässt eine Tochter und einen Sohn sowie fünf Enkel und einen Urenkel. (wis)