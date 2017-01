2017-01-09 12:21:00.0

Bellenberg Traum vom Pfarrheim wird wahr

Beim Neujahrsempfang in Bellenberg geht es um die Zukunftsaussichten.

Diesmal war die katholische Pfarrei Bellenberg an der Reihe mit dem Ausrichten des gemeinsamen Neujahrsempfangs für die Vertreter von Politik und Kirche. Dennoch fand die Veranstaltung im Sitzungssaal der Gemeinde statt – denn der künftige Pfarrsaal befindet sich noch in Planung. Pfarrer Martin Straub versprach: „Der Traum vom neuen Pfarrheim soll heuer wahr werden.“

Der Geistliche rief in Erinnerung, dass eine erste Ausschreibung im Sommer nicht zum gewünschten Ergebnis geführt habe. „Doch beim zweiten Versuch hat es funktioniert“, so Straub. Im Frühjahr, sobald es das Wetter zulasse, soll mit dem Bau begonnen werden. Die Kosten: rund 1,65 Millionen Euro. Die Diözese steuert 1,26 Millionen bei, die Kommune bezahlt 165000 Euro, 225000 Euro muss die Pfarreigemeinde aufbringen.

Auch in der politischen Gemeinde warten teils lang gehegte Pläne darauf, umgesetzt zu werden, wie von Bürgermeisterin Vogt-Keller zu hören war. Schwerpunkt sei die Generalsanierung der Lindenschule. Die ersten Baumaßnahmen im neuen Jahr gelten jedoch notwendigen Instandsetzungen im Rathaus, insbesondere im Bürgerbüro, sagte Vogt-Keller. Sobald es die Witterung zulasse, werde in der Werkstraße die Wasserleitung erneuert. Geplant sei auch, in das Kanalsystem für Schmutzwasser zu investieren. „Alles Maßnahmen im Untergrund“, so Vogt-Keller, „die jedoch höhere Beträge verschlingen.“ Drei ortsbildprägende Häuser im Zentrum sollen heuer fertig werden und im Baugebiet Brunnenmähder III gebe es bereits rege Bautätigkeit. Für 2017 rechnet Vogt-Keller mit guten Einnahmen aus der Einkommen- und Gewerbesteuer sowie aus Schlüsselzuweisungen.

Vereinsvertreter Wolfgang Riesenberg bilanzierte fürs Vorjahr angesichts von 200, vielfach öffentlichen Veranstaltungen, ein reges Vereinsleben. Von den Aktivitäten fielen Spenden ab für Kinderhospiz und Krebskranke. (lor)