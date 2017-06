2017-06-17 00:33:03.0

Tricky Base spielen in Illertissen

Jazz- und Pop-Band tritt am 23. Juni auf

Irgendwo zwischen Jazz und Pop steht die Band Tricky Base. Für ihr erstes offizielles Konzert kommen die drei Bandmitglieder nach Illertissen. Auftreten werden sie am Freitag, 23. Juni, im Mehrgenerationenhaus in Illertissen.

Bassist der Band ist der Schweizer Christoph Pedretti, am Schlagzeug steht der Mannheimer Jens Arndt und Gesang, Keyboard und Gitarre übernimmt Bernhard Monzel, der seit sieben Jahren in Buch lebt. Alle drei Musiker standen schon mit namhaften Künstlern auf der Bühne. Pedretti hat in der Schweiz zum Beispiel schon an Projekten für den Grand Prix mitgearbeitet.

Zusammengefunden haben die Bandmitglieder durch Zufall. Monzel sagt, über gemeinsame Bekannte habe er Jens Arndt kennengelernt, Christoph Pedretti habe sich dann auf ein Inserat gemeldet. „In der Region ist es schwer, Musiker aus dem Jazz-Pop-Bereich zu finden“, sagt Monzel.

Im Juli vergangenen Jahres gründeten die Drei schließlich die Band Tricky Base. Monzel holt die Musiker nun für ein Konzert in die Vöhlinstadt. Die Gruppe tritt im Mehrgenerationenhaus auf, wo Monzel schon öfter als Pianist beim Improtheater mitgewirkt hat. Tricky Base werden ausschließlich Lieder spielen, die sie selbst geschrieben und arrangiert haben. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr. (az)