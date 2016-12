2016-12-24 00:35:16.0

Trompeten- und Orgelklänge an Silvester

Michael Bischof und Andreas Weil spielen in der Pfarrkirche

Mit Trompeten- und Orgelklängen von der Empore der Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen können sich Musikfreunde vom alten Jahr verabschieden. Das Silvesterkonzert mit Michael Bischof (Trompete) und Andreas Weil (Orgel) am Samstag, 31. Dezember, ist schon eine feste Größe im Jahresprogramm der Kirchenmusik von St. Martin. Es beginnt um 22 Uhr.

Michael Bischof ist hauptamtlicher Trompetenlehrer an den Musikschulen Biberach und Ulm. Dazu gibt er Kirchenkonzerte in der Besetzung Trompete und Orgel, unter anderem mit den „Biberacher Bachtrompeten“. Andreas Weil ist seit 1995 Dekanatskirchenmusiker in Ulm. Neben Orgeldienst, Chorleitung oder Unterricht gibt er viele Konzerte im süddeutschen Raum.

Auf dem Programm der beiden Musiker stehen Werke bekannter Komponisten wie Leonard Bernstein mit Auszügen aus der West Side Story für Trompete oder Flügelhorn und Orgel, Felix Mendelssohn-Bartholdy mit Andante und Variationen für Orgel oder Georg Friedrich Händel mit der Suite in D-Dur, die für Trompete und Orgel geschrieben ist. Weitere Komponisten sind Carlo Tessarini, Leon Boellmann und Tomaso Albinoni. Außerdem wird Andreas Weil zu den Kirchenliedern „Engel auf den Feldern singen“ und „Ich steh an deiner Krippen hier“ improvisieren. (lor)

Karten gibt es bei Buch und Musik (Telefon: 07303/928464), im Pfarrbüro (07303/3021) sowie an der Abendkasse.