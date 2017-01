2017-01-11 11:00:00.0

Neu-Ulm Trügerisches Eis

Jugendliche fahren in Senden mit ihren Mountainbikes auf einem gefrorenen See. Warum ein Experte der Wasserwacht das für ein „lebensgefährliches Roulette-Spiel“ hält. Von Katharina Dodel

Eine weite Eisfläche, hier und da etwas Schnee und eine Holz-Insel, die starr in der Mitte des Sees ruht: Doch das winterliche Idyll am Sendener Baggersee ist trügerisch. Schon ein Tritt auf das Gewässer kann lebensgefährlich sein, warnt die Kreiswasserwacht Neu-Ulm. Drei Jugendliche in Senden haben sich am Sonntag dennoch mit ihren Mountainbikes auf das Eis begeben – und sich in damit echte Gefahr gebracht, sagt Wasserwachtssprecher Alfons Sailer. „Denn die Eisflächen unserer Seen sind noch längst nicht sicher. Derzeit ist ist die Decke noch zu dünn. Es ist ein lebensgefährliches Roulette-Spiel.“ Damit Eis eine Person tragen kann, müssen bestimmte klimatische Voraussetzungen erfüllt sein.

Wie der Wasserretter erklärt, muss das Eis mindestens zehn Zentimeter dick sein, um eine Person mit beispielsweise 75 Kilo Körpergewicht zu tragen. Für kleinere Personengruppen sollten es mindestens 15 Zentimeter sein. In Senden hatte das Eis auf dem die Jugendlichen unterwegs waren gerade einmal vier Zentimeter Dicke – zu wenig, sagt auch Sailer.

„Damit das Eis so dick wird, braucht es einige richtig kalte Tage.“ Auch wenn es in den vergangenen Nächten annähernd minus 15 Grad hatte: Fürs Schlittschuhlaufen auf dem See reiche es dennoch noch nicht. Dafür müsste das Thermometer mehrere Tage lang Minusgrade anzeigen. Zusammengepresster Schnee auf dem Wasser trage nicht zur Festigkeit der Eisdecke bei: „Das Eis ist zu weich und mürbe, um einen Menschen sicher zu tragen.“

Und auch wenn das Eis am Rand eines Sees schon dick genug ist, heißt das nicht, dass es überall Menschen tragen kann. „Warme Strömungen unter dem Eis sind von außen nicht sichtbar und können gefährlich dünne Eisstellen erzeugen.“ Besonders Zuflüsse der Donau oder der Iller und Strömungen, Unterwasserpflanzen oder frühere Einbruchlöcher seien versteckte Gefahrenquellen.

Im Falle der Jugendlichen in Senden habe das Eis bereits bedenklich geknackt, teilte ein Spaziergänger, der die Buben entdeckte, der Polizei mit. Der nachmittägliche Spaß hätte bittere Folgen haben können, sagt Sailer. Denn wenn das Eis gebrochen und die Jugendlichen hineingefallen wären, hätte das womöglich ihren Tod bedeutet: Wassertemperaturen von nur wenigen Grad führen nach seiner Auskunft in kurzer Zeit zu starker Unterkühlung. „Schnell werden die Muskeln schwach, und die nötige Kraft für die Selbstrettung fehlt“, erklärt Sailer.

„Ist beim Einbrechen ins Eis nicht bald Hilfe zur Stelle, führt die Unterkühlung zur Zentralisation des Kreislaufs und es kann zu Erfrierungen an Armen und Beinen kommen.“ Geht noch mehr Wärme verloren, verliere der Verunglückte das Bewusstsein. Die Folge: Tod durch Kreislaufversagen oder Ertrinken.

Daher zähle jede Minute. So schnell wie möglich müsse über den Notruf 112 Hilfe durch die BRK-Wasserwacht angefordert werden. „Wer ins Eis einbricht, sollte unbedingt laut um Hilfe rufen, in jedem Fall vermeiden, dass er unter das Eis gerät und sich so wenig wie möglich bewegen, um möglichst wenig Körpertemperatur zu verlieren.“ Den drei jungen Mountainbike-Fahrern in Senden ist bei ihrem eisigen Spaß nicht passiert. Sie wurden lediglich von der Polizei über ihr fahrlässiges Verhalten belehrt.

Ohne Folgen blieb der Vorfall dennoch nicht: Wie Thomas Merk, Chef der Sendener Polizeistation, erklärt, werden künftig mehrere Schilder an allen Zufahren der Seen vor dem Betreten der trügerischen Eisflächen warnen.