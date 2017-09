2017-09-02 18:00:00.0

Vöhringen Über den Dächern der Stadt

Mithilfe einer Drohne dreht Andreas Knittel Filme aus der Luft. Zum 40-jährigen Geburtstag Vöhringens hat sich der Student einem besonderen Projekt gewidmet Von Ursula Katharina Balken

Alles, was mit Technik und modernen Kommunikationsmitteln zu tun hat, ist für Andreas Knittel von größtem Interesse. Aber nicht um sich mit irgendwelchen Spielchen am Computer, mit Tablet, Laptop oder Handy die Zeit zu vertreiben, dafür hat der 20-jährige Student der Betriebswirtschaft nämlich keinen Sinn. Er will Möglichkeiten ausloten, was mit diesen Mitteln Sinnvolles gemacht werden kann. So entstand ein Film, der Vöhringen einmal aus anderer Perspektive zeigt: nämlich von oben. Ein beeindruckendes Video, das den Zuschauern beim 40. Stadtjubiläum das Gefühl vermittelte, sie selbst würden über die Wohnviertel hinweg gleiten.

Vöhringen von oben, das gab es schon in der Vergangenheit. Es waren Aufnahmen, die aus dem Hubschrauber oder Flugzeug entstanden waren. Aber keine, in denen den Menschen das Gefühl vermittelt wird, sie schwebten dicht über den Dächern der Stadt hinweg, als könnten sie die Schornsteine mit der Hand berühren.

Das Interesse für Drohnen weckte ein Freund von Andreas Knittel, der solch ein Fluggerät besaß. Knittel war sofort fasziniert und bestellte sich eine Drohne im Internet. Die ersten Flugversuche machte der 20-Jährige auf freiem Feld, um sich mit der Technik vertraut zu machen. Es gab ältere Drohnen, deren Bilder auf den Videos sehr unruhig waren, hatte Knittel festgestellt. Inzwischen aber waren die kleinen Fluggeräte weiter entwickelt worden, die außer mit dem batteriebetriebenen Motor und den vier Rotorenblättern auch mit Sensoren ausgestattet sind, die dafür sorgen, dass sich die Drohne in der Waagerechten hält und keine schrägen Bilder liefert. Herzstück ist eine hochleistungsfähige Kamera.

Andreas Knittel, der mal das elterliche Entsorgungsunternehmen übernehmen möchte, ist kein Mensch, den es an die Öffentlichkeit drängt. Diesen Schritt aber zu tun mit einem Geschenk an die Stadt, bekam er durch einen Impuls von Bernd Hieber, der im Vöhringer Bauamt sitzt. Er ist schon von Amts wegen an Technik interessiert, vor allem, wenn es etwas Neues gibt. Hieber hatte durch Zufall ein Video von Knittel gesehen und hatte plötzlich den Gedanken, zum Stadtjubiläum ein Video zu machen, um damit die Gäste zu überraschen. Der junge Mann war begeistert und sofort dabei. Es wurde ein wenig probiert und alles verlief einwandfrei. Ihm war daran gelegen – und da hatte er die volle Unterstützung von „Regisseur“ Bernd Hieber - ein möglichst nahes Bild der Stadt zu vermitteln. Das hieß, die Drohne auf eine Höhe von 50 Metern zu bringen. Das brachte den gewünschten Effekt.

An einem schönen, sonnigen Frühlingstag konnte das Filmen beginnen. Start war im Mittelpunkt der Stadt: Rathaus, Marienkirche und Wieland-Werke, dann Sportgelände, Wohngebiete und die Landschaft der Umgebung. Die entsprechenden Standorte wählte Bernd Hieber aus. „Wir waren in erstaunlich kurzer Zeit fertig“, sagt Knittel. Der Film auf der Leinwand dauert etwa neun Minuten. Das wird nicht an einem Stück gedreht, sondern zwischendurch muss die Drohne zurück auf den Boden. Dann heißt es: Batterien austauschen. Bis zu 15 Minuten kann das Gerät in der Luft bleiben, dann muss „getankt“ werden. „Viel Energie wird gebraucht, wenn man gegensteuern muss. Auch muss man an das Gewicht der Drohne denken, die knapp zwei Kilo wiegt.“ Gesteuert wird das Fluggerät über zwei Sticks. Über sein Smartphone kann der 20-Jährige den Flug der Drohne verfolgen.

Das Rohmaterial des Films war schnell im Kasten. Das Entscheidende sei jedoch das Schneiden, sagt Andreas Knittel, der ein optimales Video abliefern wollte. Wie viele Stunden oder gar Tage er fürs Schneiden gebraucht hat, wisse er nicht mehr. Auch die passende Musik musste dann noch ausgewählt werden.

Am Ende war ein kleines Meisterwerk entstanden – und das unter größter Geheimhaltung. So waren die Besucher beim Jubiläum mehr als überrascht, was sie zu sehen bekamen. Der Beifall war riesig. Über diesen konnte sich Andreas Knittel aber zunächst nicht selbst freuen, weil er zur Premiere des Videos ein Praktikum im Ausland absolvierte, von dem er gerade erst zurückgekehrt ist.

Dass sein Video ein großer Überraschungscoup war und mit viel Begeisterung aufgenommen worden war, erfuhr er selbstredend von Mutter und Vater, Kristine und Werner Knittel, noch am gleichen Tag. „Dass das Video erfolgreich war und allen gefiel, freute mich ungemein“, sagt er und lächelt.