2016-12-31 15:45:57.0

Illertissen Unbekannter mit Messer überfällt Tankstelle

Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine Shell-Tankstelle in Illertissen überfallen. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und erbeutete einen dreistelligen Bargeld-Betrag.

Die Shell-Tankstelle in der Memminger Straße in Illertissen ist am Freitagabend Ziel eines Raubüberfalls geworden. Gegen 19 Uhr, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, forderte ein bislang Unbekannter unter dem Vorhalt eines Messers die Kassiererin auf, ihm das Geld aus der Kasse herauszugeben. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Betrag und floh in Richtung Innenstadt.

Beim Täter handelt es sich um einen 40- bis 60-Jährigen Mann. Er ist schlank, 1,70 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt war er komplett in schwarz gekleidet und führte eine Stofftasche mit einem 30 Zentimeter langen Messer mit sich. Der Mann sprach deutsch.

ANZEIGE

Hinweise nimmt die Kripo Neu-Ulm unter der Nummer 0731/8013-0 entgegen. AZ