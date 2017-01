2017-01-02 00:34:08.0

Kriminalität Unbekannter mit Messer überfällt Tankstelle

Täter erbeutete in Illertissen am Freitagabend einen dreistelligen Geldbetrag

Raubüberfall auf eine Tankstelle in Illertissen: Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Mann den Verkaufsraum der Shell-Tankstelle an der Memminger Straße in Illertissen und forderte von der allein anwesenden Kassiererin die Herausgabe von Geld. Dabei bedrohte er sie mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer. Der Täter erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag, verstaute diesen in einer Stofftasche und flüchtete in Richtung Innenstadt. Es handelt sich um einen etwa 40- bis 60-jährigen, schlanken, circa 170 Zentimeter großen Mann, der deutsch sprach. Er war komplett schwarz gekleidet. (wis)

an die Kripo Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130, an jede andere Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen über die Notrufnummer 110.