2017-05-19 07:06:00.0

Vöhringen Und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Was tun Krippenbauer im Sommer? Im Winter schnitzen sie Figuren – aber auch jetzt gibt’s viel zu tun Von Ursula Katharina Balken

Die Sonne lacht vom wolkenlosen Himmel, die Temperaturen sind sommerlich, es grünt und blüht überall. Dann geht man durch einen schmalen Gang ins alte Illerberger Rathaus und begegnet dem Winter. Schnee auf kleinen Hütten und Ställen, auch in der Umgebung der kleinen Häuser leuchtet es in weißer Pracht und es herrscht emsiges Treiben. „Roland, ich brauch‘ mal den Leim“ oder „Mir fehlt noch eine Zypresse. Wie macht man die?“ So beantwortet sich die Frage, was tun Krippenbauer im Sommer von selbst. „Im Winter wird geschnitzt und im Sommer die Ställe gebaut“, sagt Roland Binder, der seit sieben Jahren den Krippenverein Illerberg und Umgebung – so der offizielle Name – als Vorsitzender leitet.

„Ja, ich weiß schon. Alle meinen, wir Krippenliebhaber treffen uns nur zur Winterzeit. Aber wir sind das ganze Jahr aktiv“, sagt Binder. In der sogenannten „staden Zeit“ wird geschnitzt. Das stad steht für still. Beim Schnitzen der Figuren gehe es leise zu, „es wird nicht viel gesprochen“, sagt Binder. Kurse, um Ställe zu basteln, gibt es im Sommer. Dann führt Roland Binder in die Kunst des Bauens einer Umgebung für die Geburt Christi ein. Dem ehemaligen Vorsitzenden Anton Bidell verdanke man, dass der Verein und seine Kurse so gut angenommen werden. Binder sagt: „Wir sind 170 Mitglieder, jeder ist bei uns willkommen, ganz gleich, ob er Vereinsmitglied ist oder nicht.“ Im März wird mit Kursen zum Stallbau begonnen. Ein Kurs besteht meist aus zehn Leuten, weil mehr in der Bastelstube keinen Platz haben. „Bei dieser Teilnehmerzahl kann man sich jedem ausführlich widmen.“ Das ist auch nötig, weil es viele Einsteiger gibt.

Eine Einsteigerin ist Pia Sowada. Die 24-Jährige hatte schon immer den Wunsch nach einer eigenen Krippe. So machte sie sich auf, um einen Stallkurs zu besuchen. Das erste, was sie lernte: Das Gebäude muss in der Proportion mit den Figuren übereinstimmen. „Ich kam hierher und lernte, wie man aus Nichts etwas bauen kann.“ Mit Nichts meint sie Holzreste und Sägemehl. Was sie gebaut hat, ist eine wunderhübsche Krippe, ein kleines Haus mit einem Dach aus kleinen Spänen, eine Geduldsarbeit. Und jetzt hat sie bereits einen zweiten Stall in Arbeit. Was ihr gefällt ist, dass es keinen Unterschied im Umgang mit Herren gesetzten Alters gibt. „Man kann fragen, wie mache ich dieses oder jenes, und man bekommt immer Hilfe.“

Die männliche Hegemonie in diesem Kurs ist nicht zu übersehen. Aber mit Barbara Madjar hat Pia eine Kollegin, die die gleiche Leidenschaft zu Krippenställen pflegt. Barbara bezeichnet sich auch als Neuling, war aber schon in der Frauengruppe des Vereins aktiv. Die widmet sich Klosterarbeiten und macht Fatschenkinder. Das sind Andachtsbilder oder ein Votiv in Form eines in Bänder gewickelten Säuglings. Diese Arbeiten wurden besonders in Klöstern in Süddeutschland und Österreich gepflegt. Sie hat sich für ein Bauernhaus entschieden, in das sie etwas 30 Stunden Arbeit gesteckt hat. Sie hat auch die Landschaft drum herum modelliert.

Josef Sticker ist Rentner, er schnitzt gern. „Beim Formen von Figuren kann man Stress abbauen und man lernt Geduld.“ Aber beim Schnitzen will er es nicht belassen. Jetzt widmet er sich dem Stallbau. Seine Ideen holt er sich aus entsprechender Literatur, die es im Verein gibt. Manche Anregungen fügt er dann zusammen. Sticker sieht auch Trends. „Im Augenblick werden Laternen als Umgebung für Christi Geburt ausgewählt.“ Besonders gerne hat er schwäbische Krippen. Die müssen aus einem Wurzelstock oder Holzstumpf gefertigt sein. „Aber die sind schwer und nicht leicht zum Transportieren.“ Sticker ist vielseitig talentiert. Er malt Hintergrundbilder, wobei die dreidimensionale Perspektive für ihn wichtig ist.

Karl-Heinz Frasch hat das Wichtigste schon da, eine Krippenfigur, zehn Zentmeter groß. „Es kommen selbstverständlich noch mehr Figuren dazu, die werde ich mir kaufen.“ So weiß er, in welcher Größe sein Stall zu werden hat. „Mich hat fasziniert, wie man eine orientalische Krippe aus Steinen baut. Das dürfen keine echten Steine sein, der Stall wäre nicht mehr zu transportieren.“ So werden Styropor-Teile in angemessener Größe mit Putz ummantelt. Der besteht aus Leim, Kreide und Sägemehl. Er findet, dass das Interesse am Krippenbau wächst. „Das zeigen schon die 7000 Besucher bei der vergangenen Ausstellung in Roggenburg.“

Wer Interesse am Mitmachen hat, kann sich an den Krippenverein Illerberg und Umgebung wenden. Jeden Montag von 19 bis 21 Uhr ist Treffen der Krippenfreunde, auch im Sommer. Treffpunkt ist das Vereinsheim im alten Rathaus an der Weißenhorner Straße 8 in Illerberg.