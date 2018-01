2018-01-07 19:00:00.0

Illertissen Unfälle und lange Staus auf der Autobahn nahe Illertissen

Am Wochenende krachte es mehrfach auf der Autobahn nahe Illertissen. Ein Überblick. Von Wilhelm Schmid

Zahlreiche Unfälle haben sich in den vergangenen Tagen auf der A7 ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, es gab kilometerlange Staus. Hier ein Überblick.

In der Nacht zum Freitag krachte es kurz nach 23.30 Uhr zwischen Illertissen und Vöhringen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer eines Mercedes-E-Klasse-Versuchsfahrzeugs bei heftigem Regen und Wind seine Geschwindigkeit wohl nicht angepasst. Kurz vor dem Parkplatz „Reudelberger Forst“ kam er ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug blieb quer zur Fahrbahn so liegen. Der Fahrer stellte ein Warndreieck auf und begab sich über die Seitenleitplanke in Sicherheit. Kurz danach konnte ein Skoda knapp an dem Mercedes vorbeiziehen. Der Fahrer stoppte auf der Standspur und wollte Hilfe leisten. Dann prallte ein Kleintransporter in den Skoda: Die Beteiligten blieben unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Der Fahrer des Versuchswagens wurde von Rettungskräften entgegen seinen Angaben als „leicht verletzt“ eingestuft. Es bildete sich ein Stau, der fast zur Einfahrt Illertissen reichte. Die Autobahn wurde gegen 1.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Der Schaden: rund 30000 Euro.

Am Dreikönigstag ereigneten sich im starken Reiseverkehr mehrere Zusammenstöße: Zwischen den Autobahnkreuzen Elchingen und Memmingen brauchten die Fahrer viel Geduld. Gegen 11 Uhr vormittags kam es auf Höhe von Betlinshausen zu einem Unfall, bei dem eine Person mittelschwer, drei weitere leicht verletzt wurden. Der Verkehr staute sich bis Nersingen und auf der B28 bis Senden zurück. Fast gleichzeitig ereignete sich ein Unfall in der Gegenrichtung – sodass der Verkehr erst am frühen Nachmittag wieder langsam in Gang kam.