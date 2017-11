2017-11-22 00:33:53.0

Polizei Unfall: Fahrer rennt davon

Mann gibt an, Panik bekommen zu haben

Ein Mann hat einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 96 verursacht – und ist danach schnurstracks über eine angrenzende Wiese davongerannt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen ging die Mitteilung über den Unfall auf Höhe Buxheim am Montagabend ein. Nach Beobachtungen von Zeugen ist der Fahrer unmittelbar danach davongelaufen. Etwa 20 Minuten später rief der 43–Jährige jedoch bei der Polizei an. Er gab an, während der Fahrt ein Feuerzeug gesucht zu haben und deshalb mit dem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Dabei prallte er gegen die Schutzplanken. Da gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot besteht, sei er danach in Panik davongelaufen, später aber zur „Vernunft“ gekommen. Neben dem Sachschaden von etwa 6500 Euro erwartet den Fahrer nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Fahrens trotz Fahrverbot. (az)