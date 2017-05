2017-05-31 00:36:19.0

Neubau Unklarheiten über Maschinenhalle in Kellmünz

Warum die Gemeinderäte die Entscheidung über das geplante landwirtschaftliche Gebäude vertagen

Innerhalb von nur einer Stunde war in Kellmünz das Wichtigste in der Gemeinderatssitzung beredet. Die wenigen Diskussionen drehten sich hauptsächlich um Bauanträge – vor allem aber um den Neubau einer Maschinenhalle.

Etliche Gemeinderäte wurden bei dieser Entscheidung zum „Neubau einer landwirtschaftlichen Geräte- und Maschinenhalle“ auf der Kälberweide ausgeschlossen, weil sie selbst mit dem geplanten Bau zu tun haben und somit am Verfahren beteiligt sind. Die geplante Halle liegt im Außenbereich und grenzt an das Gewerbegebiet „Nord-Ost Teil 1“ an. Doch anscheinend war noch nicht jedem Ratsmitglied im Detail bekannt, was es genau mit der Halle auf sich hat. Gerhard Steur forderte deshalb, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. „Damit ich noch Informationen einholen kann“, sagte er. „Man sollte noch einmal darüber reden“, erklärte Steur. Die Gerätehalle könnte zu einem reinen Abstellplatz werden. „Ich möchte nicht, dass man im Nachhinein sagt, man hätte es auch anders machen können.“

ANZEIGE

Bürgermeister Michael Obst äußerte daraufhin, dass er bereits mit dem Bauherren gesprochen habe und dieser eine Lösung signalisiert habe, die Details seien jedoch noch nicht für die Öffentlichkeit geeignet.

Steur beharrte dennoch auf seinen Antrag zur Vertagung des Tagesordnungspunktes. Mit einer Gegenstimme wurde diesem dann auch zugestimmt.

Außerdem soll in Kellmünz eine Halle in der Bahnhofsstraße um zwei Garagen erweitert werden. Allerdings werde durch den Bau der Garagen die Abstandsfläche von mindestens drei Metern zum südlichen Nachbargrundstück nicht eingehalten, hieß es während der Sitzung. Deshalb forderten die Gemeinderäte eine Abstandsflächenübernahmeerklärung des Nachbarn des Bauherren. Mit fünf Gegenstimmen erteilte der Gemeinderat sein Einverständnis zu der Bauvoranfrage.

Grund zur Freude haben auch die Musikanten: Die Gemeinderäte stimmten dem Zuschussantrag für eine neue Soundanlage des Musikvereins zu. Zehn Prozent vom Kaufpreis soll folglich die Gemeinde übernehmen. Das entspricht in diesem Fall etwa 1700 Euro. (feema)